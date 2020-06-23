



30 يونيو 2020م : التيارات المتنافسة على الشارع !!

ولماذا التنافس على يوم وأيام الله كثيرة ؟

بعد قراءة عشرات البيانات والبوسترات فإن بالإمكان القول أن هناك تيارين لا ثالث لهما (مع وجود تفريعات فرعية في كل تيار) يتنازعان السيطرة على الشارع في ذلك اليوم المرتقب :

1- تيار التغيير الشامل :

وهو تيار يرى أن المطلوب هو تغيير شامل يطيح بحكومة حمدوك وكامل منظومة الوثيقة الدستورية لتصحيح مسار الثورة من البداية التي يؤمنون أن الثورة إنحرفت فيها بموجب التحالف الثنائي بين المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير وقوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) وما نتج عن هذا التحالف من وثيقة دستورية.

2- تيار الإصلاح :

وهو تيار يؤمن بالاستمرار في الفترة الإنتقالية مع بقاء حمدوك وحكومته مع إعفاء بعض الوزراء وإصلاحات عديدة أخرى.

وتحت كل من التيارين تندرج عدة توجهات وأجندات.

ويمكن ملاحظة أن التيارين يتفقان في مطلوبات منها عدم المحاصصات وتأسيس مفوضية للخدمة المدنية.

ولكن التيار الإصلاحي يتجاهل مثلا الإشارة للقرار 2524 والبعثة الأممية في حين يجعل تيار التغيير الشامل معارضة ورفض هذه البعثة من أهم مطلوباته.

كما يعارض تيار التغيير الشامل منهجية وأسس مفاوضات السلام في جوبا بينما يتبنى تيار الإصلاح الرأي القائل أن لا حدود حمر أمام السلام.

نقترح أن يخرج كل تيار في يوم منفصل مثلا 30 يونيو و 1 يوليو حتى لا يزعم كل تيار أن هذه جماهيره وغير ذلك العواقب.

كمال (أبو أحمد)👓

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