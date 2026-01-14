إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ينزع عنهما لباسهما…)

أول ما فعله الشيطان

هو نزع اللباس عنهما.

والقاعدة في دمار الدول في التاريخ هي أن الدمار يبدأ بنزع اللباس عن الناس.

والغريب أن ما يسود الحرب الآن هو نزع اللباس.

وأمس الأول حديث المواقع عن أن يوم الجمعة الماضية في لندن… في أنفاق المترو… هو أن الناس هناك دون لباس… وإلى درجة أن الدولة تحذر العائلات المحافظة من النزول إلى المترو.

وأمس في السودان يتجدد الحديث عن (حميدتي…. حي أم ميت).

والحديث يقول إن دقلو قتل حميدتي… والحديث يعود إلى حكاية من قال:

كنا تسعة في غرفة، تاسعنا امرأة، وأن دقلو يدخل علينا لاهثًا ويقول: استعدوا لأخطر حديث. ودقلو يقول إنه لن يتكلم إلا بعد أن نؤدي قسم الكتمان… وأن قسم الكتمان هو أن نخلع سراويلنا… وخلعنا… وحتى المرأة خلعت…).

وفي ديسمبر يشتهر مشهد عضو قيادة قحت، الذي يخلع سرواله على المسرح.

قبلها يشتهر مشهد الدعامية التي تخلع سروالها وتعلن للدعامة أنها لن ترتديه حتى ينتصروا على الجيش.

……

يبقى أن حياة أو موت حميدتي حدث لا يبدل شيئًا، وأن الجيش يبدأ المرحلة الأخيرة من الحرب بسيل الأسلحة الباكستانية.

والتدفق هذا يصحبه حصار العالم للإمارات لإيقاف سيول أسلحتها للدعم…

والإمارات ما يرسم حالها هو أن عملاءها في الدول التي تقوم بتخريبها يهربون الآن من دولهم هذه.

عيدروس يهرب من اليمن.

الهجري يهرب من سوريا.

حميدتي… الحديث عنه الآن يعني أنه لا وجود له.

عبد الرحمن يهرب من الصومال.

والسعودية تبدأ الرد بالعصا، وليس بالقلم.

وسروال الإمارات ينزلق.

إسحق أحمد فضل الله