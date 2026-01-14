مسيرية الدعم السريع -عقيد فما دون!!

بعض أبناء المسيرية الذين دخلوا مليشيا الدعم السريع والقبيلة منهم براء وقد اساءوا اليها ايما إساءة بأخلاق المليشيا وسلوكهم وأحدثوا شرخا مؤلماً بينها وبين مكونات المجتمع السوداني تماما مثلما فعل بعض أبناء الرزيقات والحوازمة في صفوف الدعامة وكثير من قبائل الغرب العربية للأسف!

المفارقة ان الذين آذوا قبيلة المسيرية بأفعالهم وأقوالهم نتيجة انتمائهم للمليشيا لم ينالوا من الدعم السريع لا حق ولا إحترام !

من يصدق ان أعلى رتبة خلاء وصل اليها مسيري مليشي هى رتبة العقيد ويتقلدها التاج التجأني مع ان هناك وجود قليل جدا من أبناء قبائل أخرى نالوا من المليشيا الرتب العظيمة عميد فما فوق -عمداء وألوية وفرقاء !

هل تعلم عزيزي المتابع ان أبناء المسيرية بأعدادهم الكبيرة في المليشيا ومشاركتهم في غالب المعارك وأعمال العنف لصالح ال دقلو لم ينالوا في حكومة تأسيس ولا معقد حتى اليوم – صفر لم ينجح أحد -الآن يتزلفون لعبدالرحيم دقلو حتى يكون لهم وزارة للبترول بعد سقوط هجليج لتكون هجليج والوزارة تحت إدارة حكومة الجنوب !!

وليس اخيرا صدق يا مصدق ان قيادة المليشيا تستكثر على أبناء المسيرية بينها العربات العادية ناهيك عن العربات المصفحة وتمنحهم المواتر تفضلا !!



بكري المدنى