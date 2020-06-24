



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020م

صحيفة التيار:

حزب السودان الجديد يحذر من قيام تظاهرة 30 يونيو

عودة أحد المفقودين في فض الاعتصام ومدير جامعة الجزيرة يتعهد برعايته

اعلان موعد امتحان الاساس بالخرطوم

اختيار المهندس صلاح محمد خير رئيسا للجنة شعبة مصدري الاقطان

تحالف قوى الامة يدعم تظاهرة 30 يونيو

صحيفة السوداني:

– وزير الري: الآثار الإيجابية لسد النهضة بالنسبة للسودان قد تتحول إلى مخاطر

– ولاية الخرطوم : مؤتمر صحفي اليوم لإعلان موعد امتحانات الأساس

– الاتحاد الاوربي :مؤتمر “برلين” لتوفير الدعم السياسي الشامل لحكومة حمدوك

– قمر الدين : توافق مع مصر حول المشروع العربى لسد النهضة

– تجدد الاشتباكات على الشريط الحدودي بين السودان واثيوبيا

– القبض على مدير “سوداتل” السابق طارق حمزة

صحيفة اليوم التالي:

– وزير الصحة يصدر قراراً بإعادة مباني وأصول مستشفى الخرطوم التعليمي إلى الوزارة

– المطالبات بسرعة تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي

– هيئة الطرق والجسور: نسعى لرفع درجات العمل بجانب الاستعدادات لمجابهة طوارئ الخريف

صحيفة آخر لحظة:

– لجنة إزالة التمكين تتفقد مصفاة الجيلى وتصدر عددا من القرارات

– تربية الخرطوم تقيم ورشة صحية للامتحان

– برلين تستضيف مؤتمر شركاء السودان بالخميس

– الأمم المتّحدة تناشد مصر وإثيوبيا والسودان “العمل معاً” لحل الخلاف حول سد النهضة

– الشمالية تقرر استمرار اغلاق الحدود وتمديد الحظر ١٥ يوما

صحيفة أخبار اليوم :

– مؤتمر شركاء السودان.. حضور دولي رفيع وتعهدات بدعم الفترة الانتقالية

– دقلو: تطبيق القانون والعقوبات الرادعه علي المتلاعبين باقتصاد البلاد

– أبوهاجة يعزي إنابة عن البرهان في وفاة والدة أبناء البلال والإعلامي دقش

– وزير الري:الآثار الإيجابية للسد على السودان يمكن ان تتحول الى مخاطر

– احتجاجات بعطبرة ومحاولات لقطع الطريق القومي باشعال الاطارات

صحيفة الوطن:

– الاتفاق على تعديلات وزارية وشيكة

– القبض على “طارق حمزة”

– هجوم إثيوبي جديد على الفشقة ومقتل جندي سوداني

– توجيه بتسليم قمح مشروع الجزيرة للبنك الزراعي

– تقرير أمريكي يحذر من استخدام سد النهضة في لعبة سياسية

– ضبط (٤) طن فراخ فاسد بغرب كردفان

صحيفة السوداني الدولية:

– النيابة تمهل المتعافي أسبوعا لتسليم نفسه

– القبض على طارق حمزة الرئيس التنفيذي السابق لسوداتل

– والي جنوب دارفور: التحقيق في أحداث كلمة محصور في سنتر(2)

– الحكومة والحركات يبحثان ملف قسمة السلطة

صحيفة صوت الأمة:

– حركة مناوي: منبر جوبا ليس وحده من يصنع السلام

– الخارجية: اقتربنا من الاتفاق مع واشنطن بشأن التعويضات

– برلين تستضيف غداً شركاء السودان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

– ولاية الخرطوم تعلن موعد امتحانات الأساس اليوم

كوش نيوز

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