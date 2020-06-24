الدعم السريع: القبض على ٩٢ متفلتاً بجنوب دارفور





كشفت قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور عن القبض على (٩٢) من المتفلتين ومعتادي الإجرام بجانب(٥) من الإدارات الأهلية واستعادة (٣١) الف رأس من الأبقار و(٥٠٠) راس من الابل و كميات من الأسلحة والذخيرة .

وقال قائد قطاع جنوب دارفور العميد عبدالرحمن جمعة بارك الله للصحفيين أمس بنيالا إن الذين تم القبض عليهم كانوا يشكلون خطراٍ داهماً على امن وإستقرار المواطنين وخلق الفتن ، مشيراً إلى ان قواته استطاعت خلال الفترة الماضية حسم العديد من التفلتات بارجاء مختلفة من الولاية ضمن حملة استعادة الحق، موضحاً أن مؤتمر النضيف الذي شاركت فيه الإدارات الاهلية وضع اساساً متيناً لشكل العلاقة والتعايش السلمي بين القبائل، ورأى بارك الله أن عملية تسييس الإدارة الأهلية أضرت بها كثيراً، وطالبها بضرورة الإهتمام بقضايا اهلهم وحل مشاكلهم بالاعراف والحكمة التي عٌرفوا بها، وشدد إن حماية بعض القبائل لمتفلتيها وعدم الكشف عنهم مهدد حقيقي للأمن والسلامة، وتابع(سيتم القبض على اي جهة تحاول إخفاء المجرمين أوالتستر عليهم).

وأعلن بارك عن إقامة معرض مفتوح للجمهور بنيالا لعرض كميات الأسلحة والذخيرة والدراجات البخارية التي تم ضبطها .

نيالا: الفاضل إبراهيم

صحيفة الجريدة

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