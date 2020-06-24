وزير المالية : السودان موعود بتحول كبير





أعلن الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي التوافق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي يتمثل في برنامج اصلاح مؤسسي على الصعيد الكلي ويهدف الى ازالة التشوهات في الاقتصاد وجاء نتيجة مفاوضات استمرت لاسبوعين موضحا انه بتطبيق السودان لهذا البرنامج يتم تقديم منح لدعم الموازنة ودعم عملية الاصلاح والتنمية في السودان.

وأكد البدوي في مؤتمر صحفي عقده بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم انه بناء على تطبيق هذا البرنامج سيتاح للسودان منحة سنوية تقدر بمليار دولار ستصحبها استثمارات بدعم من مؤسسات ومنظمات دولية .

واضاف ان السودان موعود بتحول كبير مقابل وضعه في السابق كما انه سيكون هناك تبعات لهذا البرنامج الذي سيطبقه السودان ويشمل ذلك ترشيد الدعم السلعي , ترشيد الانفاق , اسعار الصرف, موضحا انه يتوقع في نهايته تحقيق استقرار في سعر الصرف وخفض التضخم معربا عن امله ان يكون برنامج الصندوق سريعا يتم عبره وخلال ستة شهور او عام تقييم علاقات السودان التمويلية ويتم بناء على ذلك تقديم المنح للسودان .

واشار الى ان جائحة كورونا الحقت ضررا بالايرادات ومتوقع ان تنخفض ملياري جنيه موضحا ان المالية خصصت 30 مليار جنيه لمكافحة كورونا منها سبعة مليارات لوزارة الصحة وبين ثلاثة الى اربعة مليارات لدعم المساعدات التي تقدمها وزارة العمل للاسر المتعففة .

ونفى مجددا تصرف وزارة المالية في اي مبالغ تخص الكورونا لمشاريع اخرى .

سونا

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