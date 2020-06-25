الشرطة الامنية تضبط 11900 دولار امريكي بحوزة متهم بالخرطوم شرق





تمكنت دائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية من الايقاع بمتهم وتضبط بحوزته عملة أجنبية(دولار) وتتخذ في مواجهته إجراءات قانونية.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أنه تم القبض على المتهم (أ.ع.أ) وبحوزته عدد11900دولار امريكي، بشارع عبيد ختم بالخرطوم و تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 5من قانون التعامل بالنقد الاجنبي بقسم الديم بالخرطوم.

وأوضحت أن البلاغ تم بناءاً على توفر معلومات لدائرة العمليات بالادارة العامة للشرطة الأمنية وضمن مهام الالية الإقتصادية المشتركة لمكافحة التعامل بالنقد الاجنبي عن نشاط لشخص يتعامل بالنقد الأجنبي بيعا وشراء خارج القنوات الرسمية، فتم تشكيل فريق متخصص لتعقب المتهم ورصد أماكن تنقلاته اليومية وتم الايقاع به بعد مبايعة صورية.

صحيفة السوداني

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