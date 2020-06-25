مكيدة بين زوج وصديقه لاغتصاب زوجته.. انتهت بالقتل (فيديو)





كشفت تحقيقات الشرطة المصرية، في جريمة مروعة، راحت ضحيتها عشرينية، واشتهرت بوسائل الإعلام باسم “فتاة طلخا”، وتدرس في كلية العلوم، أن زوجها كان وراءها.

وأشارت الشرطة إلى أنها تلقت بلاغا، من شخص بمنطقة طلخا، بمحافظة الدقهلية، يفيد بعثوره على زوجته مقتولة في شقته، وبعد الكشف على مكان الجريمة تبين وجود آثار خنق حول عنقها.

ولفتت وسائل إعلام مصرية، إلى أن القتيلة تدعى إيمان عادل، 21 عاما، وبعد التحقيقات، اعترف زوجها بالتخطيط للتخلص منها، للزواج من أخرى، عبر مكيدة ساعده فيها أحد العمال عنده.

وأضافت أن الزوج اتفق مع العامل، على دخول منزله، بعد إعطائه نسخة من مفتاح شقته، للدخول على الزوجة، واغتصابها، ليدخل هو لاحقا ويدعي اكتشاف خيانتها، ليسهل طلاقه منها، بداعي الشرف.

وكشفت لقطات بكاميرات مراقبة، أن القاتل وصل إلى منزل الضحية، وهو يرتدي ملابس نسائية، ونقابا يغطي وجهه، وبعد الدخول إلى الشقة قامت السيدة بالصراخ طلبا للنجدة، فما كان منه إلا أن خنقها، واعتدى عليها جنسيا بعد قتلها.

وأثارت الجريمة البشعة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأطلق نشطاء هاشتاغ، للمطالبة بإعدام زوجها المدعو حسين والعامل أحمد رضا.

#اعدام_حسين فعلوا الهاشتاج

🚫اتفق مع عامل شغال معاه انه يلبس نقاب و يروح يغتصب مراته الي عندها 21 سنه و بعد ما يستمتع بيها و ياخد الي عايزه يقتلها عشان جوزها الوسخ عايز يتجوز واحده تانيه عليها.. القصه كامله في الثيرد ده و فعلوا الهاشتاج علي قد ما تقدروا ريتويت و لايكات pic.twitter.com/Gv7eBheXk6 — Rojer⁦ 🦅✪ (@RojerMaged) June 23, 2020

عربي 21

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