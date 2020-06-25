أنباء صادمة عن الفنانة رجاء الجداوي… وأول تعليق من ابنتها





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء صادمة عن الحالة الصحية للفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بعد دخولها غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية للعلاج من فيروس “كورونا” المستجد.

وأفادت الأنباء المنسوبة لمصادر طبية بالمستشفى بتدهور صحة رجاء الجداوي وفقدان وعيها داخل العناية المركزة، لكن ابنتها أميرة نفت كل هذه الأخبار، بحسب موقع “إي تي بالعربي”.

وبشأن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، أوضحت أميرة مختار أنها حاليا على جهاز تنفس داخلي وواعية ولم تدخل في غيبوبة، ولكنها تخضع لجرعات تخدير من قبل الأطباء من أجل تخفيف الآلام عليها.

وعن انتظارها لمسحات جديدة، أشارت أميرة مختار إلى أن فيروس “كورونا” قضى على جزء كبير من جهازها التنفسي ولم يتم إجراء مسحات جديدة، مضيفة أن ذلك الوضع من الممكن أن يستمر أيام أو أشهر، وطلبت من الجميع الدعاء لها.

ونفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.

وأكد حسني في تصريحات تلفزيونية، أن رجاء الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.

وقال حسني “بدون شك هي غالية علينا جميعا، لكن بلازما الدم لا يتم منحها للمريض سوى مرة واحدة”.

وأتم الدكتور حسام حسني: “نبذل قصارى جهدنا لعلاج الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولو لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله”.

كما كشفت مصادر طبية في مستشفى العزل بالإسماعيلية حيث تتلقى رجاء الجداوي العلاج أنها أصبحت تعاني من تليف في الرئتين.

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أُذيع في رمضان الماضي.

وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبينت إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد بمستشفى العزل الصحي منذ ليلة عيد الفطر.

سبوتنيك

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