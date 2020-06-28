



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2020م

صحيفة الجريدة:

– تمديد إغلاق المطارات حتى (12) يوليو

– اعتصام لجنة معلمي الجزيرة يبدأ اليوم

– العطا يعلن عن خطة لتأمين مليونية الـ (30) من يونيو

– حكومة الخرطوم تغلق الكباري والأسواق خلال يومى التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو

– د صدقي كبلو : مؤتمر برلين دعم لعودة السودان للمجتمع الدولي

– مدير مستشفى الشهداء بالدروشاب يكشف عن وفيات بكورونا

– ضبط دقيق مدعوم بولاية نهر النيل

– قيادي بالشيوعي : مؤتمر شركاء السودان لن يحل تشوهات الاقتصاد

– أديب: تقرير لجنة فض الاعتصام الذي تسلمه حمدوك (مرحلي)

– تظاهرات بأمبدة احتجاجا على قطوعات الكهرباء

– مقتل نزيل واصابة ثلاثة بسجن بورتسودان

– مبارك الفاضل: حكومة حمدوك لن تستفيد من دعم المانحين

– العاملون بشركة ناشونال ابستريم يرفضون قرارات الفصل وينفذون وقفة إحتجاجية غداً

صحيفة أخبار اليوم:

– ياسر العطا: المؤسسة العسكرية ستؤمن مسيرات 30 يونيو

– مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين اليوم الاحد

– الرئيس الاريتري يختتم زيارته للبلاد

– قرارات للجنة الامنية بولاية الخرطوم بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو

صحيفة السوداني الدولية:

– الأحزاب الاتحادية تدعو الشعب للمشاركة في مسيرة 30يونيو

– قفل كباري وأسواق الخرطوم ومعابر الولايات يومي الاثنين والثلاثاء

– تجديد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام رحلات الركاب حتى ١٢ يوليو 2020

– ارتفاع اسعار الخراف قبل عيد الاضحى

– حمدوك يتعهد بتوفير احتياجات لجنة التحقيق في فض الاعتصام

– فك تجميد حسابات سمية سيد

– تنظيف الجسور والمصارف استعدادا لفصل الخريف بعطبرة

صحيفة السوداني:

– رئيس الوزراء يتلقى تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق في فض الاعتصام

– إغلاق تام للشوارع المؤدية للقيادة والكباري بالخرطوم

– إخلاء منطقة وسط الخرطوم والفنادق والشقق الفندقية مع تفتيش وقائي بالكلاب الشرطية

– الحزب الشيوعي يطالب بـ (تصوير) مليونية 30يونيو

– (الأشقاء) يدعو لإعادة النظر في موكب ٣٠ يونيو

– بدعم من اليونيسيف.. تدريب 26من عمال النظافة بالخرطوم

– والي الخرطوم: جهات تخطط لجر احتفالات 30 يونيو الى هاوية التخريب والفوضى

صحيفة الوطن:

– اغلاق تام للكباري والمعابر بالخرطوم يومي (٢٩) و(٣٠) يونيو

– مصرع نزيل وإصابة اخرين في سجن بورتسودان والشرطة تكشف التفاصيل

– المركزي يوجه البنوك بسياسات جديدة لصادر الذهب و(الكرتة)

– تجمع سودان الغد يدعو عضويته للمشاركة فى مليونية ٣٠ يونيو

– لجنة فض الإعتصام تستمع ل(3000) شاهد وترفع تقرير لحمدوك

– تمديد اغلاق المطارات السودانية حتي ٢١ يوليو

– حركة تحرير بني شنقول تستنكر استهداف الحكومة الاثيوبية لمواطني الإقليم

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان: السلام أولوية قصوى للحكومة الانتقالية

– الخرطوم تناشد الثوار الحفاظ على سلمية احتفالات ذكرى الثلاثين من يونيو

– وفاة نزيل والشرطة تصدر بيانا حول حادثة نزلاء سجن بورتسودان

– الرئيس الاريتري يختتم زيارته للبلاد

– لجنة إزالة التمكين توجه بفك حظر الحسابات المصرفية للاعلامية سمية سيد

– تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى ١٢ يوليو القادم

صحيفة اليوم التالي:

– انطلاقة (العروة) الصيفية بمشروع الجزيرة

– طالب سوداني يناقش دكتوراه عن بُعد بطريقة (برايل)

– السودان يشارك في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو)

– الزيارة التي يقوم بها وفد الحركات المسلحة إلى الخرطوم هذه الأيام تطرح سؤالا مهما: لماذا لا ينقل التفاوض إلى الداخل؟

– الجيش يغلق كل كباري العاصمة ومداخلها

صحيفة آخر لحظة :

– رئيس حزب الشعب القومي :مؤتمر شركاء السودان خطوة إيجابية

– 174 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالة وفاة

– حزب التغيير والإصلاح القومي يقرر عدم المشاركة في مليونية ٣٠ يونيو

-التنمية الإجتماعية توجه بتخصيص نسبة ١٢% لذوي الإعاقة من برامج الحماية إلاجتماعية

– تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا وتناقص حالات الوفيات بالبحر الأحمر

– إغلاق الكباري والأسواق وإلغاء الاستثناءات بالخرطوم يومي 29 و 30 يونيو

كوش نيوز

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