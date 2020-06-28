أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2020م
صحيفة الجريدة:
– تمديد إغلاق المطارات حتى (12) يوليو
– اعتصام لجنة معلمي الجزيرة يبدأ اليوم
– العطا يعلن عن خطة لتأمين مليونية الـ (30) من يونيو
– حكومة الخرطوم تغلق الكباري والأسواق خلال يومى التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو
– د صدقي كبلو : مؤتمر برلين دعم لعودة السودان للمجتمع الدولي
– مدير مستشفى الشهداء بالدروشاب يكشف عن وفيات بكورونا
– ضبط دقيق مدعوم بولاية نهر النيل
– قيادي بالشيوعي : مؤتمر شركاء السودان لن يحل تشوهات الاقتصاد
– أديب: تقرير لجنة فض الاعتصام الذي تسلمه حمدوك (مرحلي)
– تظاهرات بأمبدة احتجاجا على قطوعات الكهرباء
– مقتل نزيل واصابة ثلاثة بسجن بورتسودان
– مبارك الفاضل: حكومة حمدوك لن تستفيد من دعم المانحين
– العاملون بشركة ناشونال ابستريم يرفضون قرارات الفصل وينفذون وقفة إحتجاجية غداً
صحيفة أخبار اليوم:
– ياسر العطا: المؤسسة العسكرية ستؤمن مسيرات 30 يونيو
– مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين اليوم الاحد
– الرئيس الاريتري يختتم زيارته للبلاد
– قرارات للجنة الامنية بولاية الخرطوم بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو
صحيفة السوداني الدولية:
– الأحزاب الاتحادية تدعو الشعب للمشاركة في مسيرة 30يونيو
– قفل كباري وأسواق الخرطوم ومعابر الولايات يومي الاثنين والثلاثاء
– تجديد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام رحلات الركاب حتى ١٢ يوليو 2020
– ارتفاع اسعار الخراف قبل عيد الاضحى
– حمدوك يتعهد بتوفير احتياجات لجنة التحقيق في فض الاعتصام
– فك تجميد حسابات سمية سيد
– تنظيف الجسور والمصارف استعدادا لفصل الخريف بعطبرة
صحيفة السوداني:
– رئيس الوزراء يتلقى تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق في فض الاعتصام
– إغلاق تام للشوارع المؤدية للقيادة والكباري بالخرطوم
– إخلاء منطقة وسط الخرطوم والفنادق والشقق الفندقية مع تفتيش وقائي بالكلاب الشرطية
– الحزب الشيوعي يطالب بـ (تصوير) مليونية 30يونيو
– (الأشقاء) يدعو لإعادة النظر في موكب ٣٠ يونيو
– بدعم من اليونيسيف.. تدريب 26من عمال النظافة بالخرطوم
– والي الخرطوم: جهات تخطط لجر احتفالات 30 يونيو الى هاوية التخريب والفوضى
صحيفة الوطن:
– اغلاق تام للكباري والمعابر بالخرطوم يومي (٢٩) و(٣٠) يونيو
– مصرع نزيل وإصابة اخرين في سجن بورتسودان والشرطة تكشف التفاصيل
– المركزي يوجه البنوك بسياسات جديدة لصادر الذهب و(الكرتة)
– تجمع سودان الغد يدعو عضويته للمشاركة فى مليونية ٣٠ يونيو
– لجنة فض الإعتصام تستمع ل(3000) شاهد وترفع تقرير لحمدوك
– تمديد اغلاق المطارات السودانية حتي ٢١ يوليو
– حركة تحرير بني شنقول تستنكر استهداف الحكومة الاثيوبية لمواطني الإقليم
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان: السلام أولوية قصوى للحكومة الانتقالية
– الخرطوم تناشد الثوار الحفاظ على سلمية احتفالات ذكرى الثلاثين من يونيو
– وفاة نزيل والشرطة تصدر بيانا حول حادثة نزلاء سجن بورتسودان
– الرئيس الاريتري يختتم زيارته للبلاد
– لجنة إزالة التمكين توجه بفك حظر الحسابات المصرفية للاعلامية سمية سيد
– تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى ١٢ يوليو القادم
صحيفة اليوم التالي:
– انطلاقة (العروة) الصيفية بمشروع الجزيرة
– طالب سوداني يناقش دكتوراه عن بُعد بطريقة (برايل)
– السودان يشارك في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو)
– الزيارة التي يقوم بها وفد الحركات المسلحة إلى الخرطوم هذه الأيام تطرح سؤالا مهما: لماذا لا ينقل التفاوض إلى الداخل؟
– الجيش يغلق كل كباري العاصمة ومداخلها
صحيفة آخر لحظة :
– رئيس حزب الشعب القومي :مؤتمر شركاء السودان خطوة إيجابية
– 174 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالة وفاة
– حزب التغيير والإصلاح القومي يقرر عدم المشاركة في مليونية ٣٠ يونيو
-التنمية الإجتماعية توجه بتخصيص نسبة ١٢% لذوي الإعاقة من برامج الحماية إلاجتماعية
– تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا وتناقص حالات الوفيات بالبحر الأحمر
– إغلاق الكباري والأسواق وإلغاء الاستثناءات بالخرطوم يومي 29 و 30 يونيو
كوش نيوز