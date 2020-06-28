مقتل نزيل واصابة ثلاثة بسجن بورتسودان





قتل أمس نزيل بسجن بورتسودان واصيب ثلاثة أخرين في الاحداث التي شهدها السجن وكشف الناطق الرسمي باسم الشرطة ملابسات الاحداث .

وقال في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه تجمهر عدد كبير من نزلاء السجن القومي ببورتسودان وبدأوا بحصب قوات الحراسة والابراج واثارة و الشغب مطالبين بالافراج عنهم بورتسودان دون مسوغ قانوني .

وقامت قوات إدارة السجن بمخاطبة النزلاء وانذارهم بخطورة هذة التصرفات وأنها ليست الطريق الأمثل والقانوني في حالة وجود مطالب .

واضاف تزايدت أعمال الشغب وبدأت مجموعات في كسر السور الداخلي ونزع البوابات في محاولة منهم للهرب الجماعي .مما حدا إدارة السجن بإعمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السجون ومعاملة النزلاء للعام 2010 وفق الضوابطمما أدى الى اصابة أربعة نزلاء إصابات متفاوته و تم اسعافهم وحالتهم مستقرة فيما توفي نزيل متأثرا باصابته .

واعربت الشرطة عن تأسفها لتلك الأحداث التي وصغتها بالأليمة وأكدت أن حفظ وسلامة النزلاء من الواجبات الأساسية للشرطة، فضلا عن أن حماية الممتلكات وحقوق الناس الخاصة والحقوق العامة تعد أولوية قصوى.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة لمواجهة أعمال الشغب والتمرد ومحاولات الهروب الجماعي تخضع لمعايير وضوابط قانونية تفصيلية يتم الالتزام بها حرفيا عليه وبناء على ذلك فان السلطات لن تتوانى في تنفيذ اللوائح والقوانين دون تردد وتعهدت بحسم اي مظاهر للتفلت علي لوائح وقوانين السجون .

الخرطوم عرفة خواجة

صحيفة الجريدة

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