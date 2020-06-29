عودة الكيزان للمشهد مستحيلة.. كل السيناريوهات القادمة بسبب فشل حكومة ما بعد الثورة وعجزها البائن وقلة حيلتها





كل السيناريوهات الان ممكنة..تمر المسالة بسلام وتستلم الحكومة الرسالة الغاضبة.. تجوط.. تحصل فوضي.. ينط فيها عسكري.. الكيزان يعملوا حركة جبانة.. نكتشف انو في جهات شغالة تحت تحت وعايزة تنط فيها.. كله وارد وكله بسبب فشل حكومة مابعد الثورة وعجزها البائن وقلة حيلتها.. لم تعالج ولا قضية مسكتها لاقضايا التغيير لا قضايا الاصلاح.. وقفت تتفرج علي السودانيين يتخاطفهم الجوع والمرض ولم تكتفي بالحال السيء الذي وصل له مواطنيها بل سعت وتسعي الان لتنفيذ روشتة البنك الدولي وتحرير كل السلع تحريرا كاملا لترتفع اسعار الخبز والوقود والكهرباء والدواء والخدمات ويطحن السوق الناس اكثر فاكثر.. يعني السعر الحالي لاي سلعة اضرب في عشرة.. حتي الاصلاح رافضاهو.. ماعايزين يشيلو اي وزير او يعنلوا اصلاح.. شايفين انهم بينجزوا.. كيف ووين مافي زول فاهم حاجة.. ماعندهم مشروع او خطة.. لافين ساي.. بلد الكهرباء بتقطع فيها عشرة ساعات في اليوم لانو الحكومة ماعندها جازولين.. تخيل سلعة واحدة زي الجازولين ماقادرين يجيبوهو.. موسم زراعي وحركة بضائع وناس وكهرباء.. عجزوا تماما.. لو فتحوا البلد حاتكتشف فضائح.. الناس ديل قفلوا البلد ومشوا ناموا.. اي حاجة تمسكه فيها مشاكل.. طيب بتعملوا في شنو.. مافي رد.. حاتعملوا شنو مافي رد.. طيب خايفين علي شنو مافي رد.. العملتوهو ده فشل بي الدرب العديل.. ما اعتقد في غلاط حول فشل الحكومة وان خروج الناس الان مبرر تماما لان الحياة ضاقت بهم.. صبروا عليها وفتشوا لها الاعذار لكنها فشلت ويجب ان تعترف انها فشلت وان المخارج التي عملت عليها ولازالت مخارج فاشلة.. حياة الناس جحيم لايطاق ولايمكن لعاقل ان يدعي ان الحكومة هذه بالتركيبة الحالية يمكن ان تنجح.. شيل الكيزان من المعادلة لان عودتهم للمشهد مستحيلة ودونها دماء وحيوات واي كوز بعتقد انو ممكن يرجع عبر تظاهرات الغد زول موهوم ساي.. ديل بره المعادلة الان.. القضية ماتعملوا ليها كليوات.. الحكومة فشلت لانها مصرة علي العمل بدون خطة وبدون فهم.. ومصرة يقودوها فشلة وناشطين مارجال دولة.. وماعايزة تتخلي عن الفشلة عايزة تفرضهم علينا وعايزانا نقبل بي الفشل ده واي زول يفتح خشمو الناشطين المستفيدين من اصحابهم الفشلة يطلعوا يهاجموهو..

تظاهرات 30 تصحيح للمسار مش للاحتفال.. حانحتفل بي شنو.. الثورة وسيلة للتغيير والتغيير وسيلة للاصلاح.. الناس عملوا التغيير وسلمو الحكومة للفشلة ديل عشان يكملوا التغيير وعلي الاقل يمهدوا الطريق للحكومة المنتخبة تجي تعمل الاصلاح.. لكن فشلوا في تنفيذ مطالب الثورة وخنقوا البلد.. مانرجوه الا يتحرش رجال القوات النظامية بالناس وان يحموا التظاهرات.. مش الشعب هو صاحب الكلمة وانتو جابوكم الناس ديل.. طيب اسمعوا كلامهم عشان مافي حبرتجي يطلع يخمنا تاني بي كلام خايب.. قولوا بسم الله وافتحوا الكباري واحموا الناس لانو الطالعين ديل هم الاطاحوا بي البشير وانجزوا التغيير..

امير عبدالماجد

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