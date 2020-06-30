ألمانيا تحقق في تشكيل شبكة من 30 ألف شخص لاغتصاب الأطفال





تحقق السلطات الألمانية في تشكيل 30 ألف مشتبه به، لشبكة عبر الإنترنت لمدمني جنس الأطفال، في اكتشاف وصفه المسؤولون المحليون بـ”المثير للقلق العميق”.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بدأ التحقيق، العام الماضي، عندما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عامًا بالقرب من كولونيا بزعم اغتصاب ابنته ونشر مقطع فيديو حول الواقعة.

وأدى هذا الاعتقال الأولي إلى كشف الشرطة عن شبكة واسعة من المشتبه بهم -تم التعرف على نحو 70 منهم منذ ذلك الحين- في ألمانيا.

تركزت التحقيقات في البداية على ضاحية بيرجش جلادباخ في كولونيا، حيث تم القبض على عائلات تتبادل صورًا لأطفالهم يتعرضون للإساءة. من المقرر أن يحاكم المشتبه فيه البالغ من العمر 43 عاما في أغسطس/ آب.

في مايو/ أيار، حُكم على جندي يبلغ من العمر 27 عامًا مرتبطًا بالشبكة بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه في مستشفى للأمراض النفسية لفترة غير محددة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقل 11 شخصًا بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال بعد العثور على صور ومقاطع فيديو في قبو في مونستر. في ذلك الوقت قال المحققون إنهم حددوا ثلاثة ضحايا تتراوح أعمارهم بين 5 و10 و12 عامًا.

في فضيحة سابقة، تم اكتشاف أن عدة رجال أساءوا معاملة الأطفال مئات المرات في مخيم في بلدة لوجه بين عامي 1998 و 2018. وكان معظم الضحايا بين سن الثالثة والرابعة عشرة في ذلك الوقت.

سبوتنيك

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