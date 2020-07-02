أديب يطلب تمديد 3 أشهر وأسر الشهداء تهدد بمليونيات القصاص





أعلن رئيس الجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فض أعتصام القيادة العامه المحامي نبيل أديب عن استجابة رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك للطلب الذي تقدمت به اللجنة لتمديد عملها الى ثلاثة اشهر أخرى ، وفي الاثناء أكدت أسر شهداء ديسمبر انها لا تعترف بلجنة أديب وتوقعت أن يستمر تأجيل نتيجة التحقيق حتى انتهاء الفترة الإنتقالية .

وأرجع أديب تلك الخطوة بسبب تأخير عملها لظروف جائحة كورونا ، وأشار الى أنهم أبلغوا حمدوك بالصعوبات التي تعيق عمل اللجنة، وأوضح أنه تعهد بتذليل تلك الصعوبات.

وهدد رئيس منظمة اسر الشهداء فرح عباس بتسيير مليونية جديدة عقب انقضاء فترة الاسبوعين التي قطعها حمدوك لاعلان قرارت مهمة، وقلل من تأجيل إعلان نتيجة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، وقال: لن نهتم بلجنة أديب حتى لو تم تاجيل نتائجها لـ(20) عام.

وتوقع أن تنجز الحكومة ملف الشهداء بعيدا عن لجنة اديب واردف سننتظر حتى نهاية الاسبوعين واذا لم يحدث جديد في ملف الشهداء فسنسير مليونيات تدعو لاسقاطها لانها تكون لا تستحق ان تكون حكومة الثورة واستدرك قائلا لكن اعتقد ان الحكومة ستنجز كما ذكرت بعيد عن لجنة اديب.

الخرطوم : سعاد الخضر -عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة

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