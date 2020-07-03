الشرطة في السودان تضبط 76000 لتر جازولين





ضبطت شرطة ولاية الخرطوم تانكر وقود يتم بيعه بالسوق الأسود، وقال اللواء شرطة حقوقي عيسي آدم مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية أن هذه الضبطية تمت بعد توفر معلومات لقسم شرطة الاوسط الخرطوم عن قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء سوق اسود لبيع الوقود (جازولين ) للمركبات العامة وعربات شفط مياه الصرف الصحي بالمنطقة الواقعة شرق ميدان سباق الخيول.

واضاف آدم انه تم عرض وبيع البرميل بسعر 17000 جنيه، علي اثر ذلك تحرك رئيس القسم الاوسط وبمعيته قوة من المباحث ومنسوبي القسم الي الموقع المذكور وبعد الرصد والمتابعة تمت مداهمة المجموعة وتم ضبط عربة تانكر أثناء تفريغ حمولتها بعدد من المركبات منها عربة شفط الصرف الصحي وعربة هايس (ميني بص) محملة بعدد 3 براميل مليئة بالجازولين .

وبالتحري مع سائق التانكر اتضح أن الوقود مصدق للانتاج الحيواني وجملة محتواه عدد 36000 لتر ويتم التلاعب بالحصة وبيعها بالسوق الأسود وقد تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 57 من القانون الجنائي .

وأكد اللواء عيسي استمرار شرطة الولاية بكل اداراتها في إنفاذ خططها المنعية والأمنية وفق اجراءات التشغيل القياسية لعمليات الشرطة الهادفة الي منع واكتشاف ما يقع من الجرائم وتقديم المتورطين للعدالة .

فيما ناشد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم المواطنين ولجان الخدمات بالاحياء التبليغ عن الممارسات السالبة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتسبب الندرة في السلع الاستراتيجية عبر التبليغ لأقرب قسم شرطة او عبر رقم النجدة المجاني 999

وتمكنت المباحث الفيدرالية كذلك بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير بمنطقة بري من انهاء مغامرات عدد 8 متهمين وتضبط بحوزتهم تانكر جازولين وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الإختصاص.

وقال العميد شرطة حقوقي أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح صحفي ان هذا الإنجاز يأتي ضمن خطط الادارة الراتبة للقضاء على المظاهر السالبة المتمثلة في التلاعب بالسلع الاستراتيجية، حيث توفرت معلومات لادارته عن وجود متهمين يقومون بتفريغ حمولة تانكر وقود بأحد الأماكن المهجورة جوار معرض الخرطوم الدولي فتم علي الفور تكليف فريق ميداني لتأكيد المعلومة وضبط الجناة بقيادة ضابط، وبعد المتابعة الميدانية اللصيقة داهم الفريق الميداني الموقع أثناء عملية تفريغ حمولة المركبة وتم تطويق المتهمين والسيطرة عليهم وبحوزتهم تانكر وقود سعة 40500 لتر وعدد 7 براميل معبأة وأربعة اخرى فارغة وعدد11جركانة معبأة وتوقيف عدد 8 متهمين وتم اقتيادهم لقسم الشرطة ومباشرة التحريات واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 3/57/101/74 من قانون الطوارئ بقسم شرطة بري .

وأضاف العميد أمين ان هذا الإنجاز وجد حظة من الترحيب والمباركة علي المستويين الرسمي والشعبي حيث زار الادارة الأستاذ/ حاتم قطان مستشار دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي ثمن مجهودات وانجازات المباحث بجانب ارتياح واشادة لجان الخدمات والتغيير بالمنطقة .

وأكد العميد أمين ان ادارته ماضية في تطبيق القانون بكل صرامة واحترافية بهدف القضاء علي المهربين المتلاعبين بقوت المواطن، وكشف جميع الجرائم والمهددات التي تعكر الأمن والسلامة العامة مشيدا بتعاون مواطني ولجان منطقة بري في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة.

الخرطوم 3-7-2020 (سونا)

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