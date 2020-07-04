القبض على وزير التخطيط السابق المتهم بالفساد في 400 قطعة أرض وافشال محاولة هروبه





اعلن مصدر موثوق امس ان مباحث مكافحة الثراء الحرام اعادت القبض علي وزير التخطيط السابق في نظام المخلوع عمر البشير المهندس عبد الباقي عطا الفضيل المتهم الذي يواجهه حزمة بلاغات في نيابات الفساد والثراء الحرام وغسيل والأموال..

وداهمت قوة من المباحث منزل المتهم بضاحية المهندسين بامدرمان ظهر الأربعاء اثر معلومات تواترت الى المباحث بأن المتهم يخطط للهروب خارج البلاد بعد هروب وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي المتهم بجملة بلاغات فساد في الزراعة.

وأكدت المصادر بأن القبض على المتهم تم بموجب امر النائب العام واصدره وكيل نيابة الثراء الحرام واقتيد المتهم الى الحراسة.

واكد مصدر رسمي آخر ان القبض علي الفضيل قبل انفاذ مخطط هروبه يأتي ضمن اجراءات تصحيح مسار الثورة ومطالب الثوار لتقديم المتهمين بالفساد في نظام البشير الى المحاكم التى تم تشكيلها.

ومن المنتظر ان يمثل الفضيل مع خمسة وزراء ومسؤولين سابقين وعدة ملفات أخرى محملة بالجرائم والمخالفات امام المحاكم خلال اسبوع.

صحيفة صوت الأمة

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