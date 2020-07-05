تجدد النزاع بين (النوبة) و (البني عامر)





شهدت مدينة حلفا الجديدة أمس، اشتباكات قبلية عنيفة، أوقعت عديد من الاصابات كما احرقت منازل في سياق صراع متجدد بين قبيلتي النوبة والبني عامر.

وقال بيان، صادر عن حزب مؤتمر البجا المعارض، تلقته “يدين حزب مؤتمر البجا المعارض، ويستنكر أحداث حلفا الجديدة، التي اندلعت اليوم بين مكوني النوبة والبني عامر، على إثر خلاف شخصي بين فردين، سرعان ما سعى دعاة الفتنة إلى تحويله إلى صراع قبلي، أصيب فيه شخصان من القبيلتين بجراح، وأشعلت النيران في بعض المساكن”.

وتابع: “نحن نعتبر ذلك من باب الرخوة الأمنية لحكومة الولاية ونحملها كامل مسؤولية أمن وسلامة أهلنا بين المكونين، وضرورة اعتقال رؤوس الفتنة وتقديمهم للعدالة قبل أن تتوسع وتضيع فيها الأرواح”.

ودعا البيان، الإدارات الأهلية لقبيلتي “النوبة” و”البني عامر”، إلى التدخل السريع وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والسلام والإنسانية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السودانية، حول الاقتتال القبلي الجديد بين المكونات القبلية، بمدينة حلفا الجديدة.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





