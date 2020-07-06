اعتصام أهالي سوبا يدخل يومه الثالث





دخل اعتصام اهالي سوبا الاراضي امام مدخل منطقتهم يومه الثالث بسبب استمرار تهميشهم وعدم توصيل خدمات الكهرباء والمياه لهم على الرغم من أن تاريخ إنشاء المنطقة يعود للثمانينات و بلغ سعر برميل المياه 600جنيه بينما بلغ سعر جركانة المياه زنة 18ىتر 25جنيه.

وقال مواطن فضل حجب اسمه لـ(الجريدة): نعتمد في الحصول على المياه والكهرباء على الصهاريج و البوابير وانتقد استغلال مالك صهاريج المياه السبعة للجاز الذي يحصل عليه بإسم اهالي المنطقة لانه يكتفي بتشغيل إثنين من البوابير فقط ويتحجج بعدم وجود جاز كافي لتشغيلها.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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