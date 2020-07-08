ضبط (60) قنطار حشيش بمنطقة فنقا في شرق دارفور





ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بشرق دارفور، كميات كبيرة من المخدرات بمنطقة فنقا بمحلية الفردوس. وتعود تفاصيل الضبطية إلى توفر معلومات بوجود تاجر مخدرات بالمنطقة يخزن كميات كبيرة من المخدرات، وتتبعت قوات المكافحة خيوط الجريمة لمدة أسبوع بدقة حتى نفذت الضبطية بعناية يوم الثلاثاء. وقدرت الكميات المضبوطة بحوالي (60) قنطار من حشيش البنقو، وقد قام المتهم بحرق موقع تخزين المخدرات وفر هارباً، وبعد عملية مطاردة تم القبض عليه وبحوزته أسلحة وذخائر، ودون في مواجهته بلاغات تحت مواد المؤثرات العقلية والأسلحة والذخائر وسيقدم للعدالة فوراً.

وقال مدير شرطة شرق ارفور اللواء شرطة حقوقي أحمد طاهر عثمان بحسب صحيفة الصيحة، إن هذه الضبطية تعد ضمن انجازات الأجهزة الشرطية والأمنية بالولاية في إطار مكافحة المخدرات، وأكد أن الشرطة ستكون يداً أمينة وعيناً ساحرة على أمن وسلامة المواطن والوطن، وأشاد برجال مكافحة المخدرات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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