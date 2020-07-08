كيف تقوم بتحميل أي فيديو من يوتيوب على هواتف “آيفون”





يتصفح عدد كبير من المستخدمين الكثير من مقاطع الفيديو عبر منصة “يوتيوب”، ولكن يشعر البعض أن هناك حاجة لحفظها وتحميلها على هاتفه.

يسمح “يوتيوب” لمستخدمي نظام تشغيل “آي أو إس” بحفظ الفيدوهات على هواتف “آيفون”، بحيث يمكن الاطلاع عليها حتى من دون وجود شبكة إنترنت، بحسب ما نشره موقع “تايمز نيوز ناو”.

وتسمح هواتف “آيفون” بتثبيت اختصارات الجهات الخارجية، التي تسمح بتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب بسهولة.

وليس من الضروري تفعيل خاصية “السماح بالاختصارات غير الموثوق بها” قبل تحميل تلك المقاطع، عبر هاتف “آيفون” الخاص بك.

وبمجرد إتمام تلك الخطوة، يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

1- افتح تطبيق يوتيوب على هاتف آيفون، واكتب اسم الفيديو الذي تريد تنزيله على شريط البحث.

2- انقر فوق خيار المشاركة: حدد خيار SMD من المزيد من الخيارات لبدء تنزيل الفيديو.

3- أدخل الدقة، التي تريدها لتحميل الفيديو. تأكد أيضًا من أذونات التطبيق.

4- احفظ الفيديو: بمجرد منح الإذن، ستظهر نافذة منبثقة جديدة ستطلب منك حفظ الفيديو وفتحه.

5- الخطوة النهائية: انقر على خيار فتح في واضغط على فتح الفيديو في المتصفح الافتراضي. أيضا، لحفظ الفيديو، انقر على زر المشاركة. يمكنك أيضًا اختيار حفظه في الملفات التي ترغب فيها.

سبوتنيك

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