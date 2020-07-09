السجن (7) سنوات على مهرب أدوية بالضعين





قضت محكمة الضعين بشرق دارفور، بالسجن (7) سنوات على مهرب أدوية من صيدلية مستشفى الضعين التعليمي، مع مصادرة وسيلة نقل الأدوية “ركشة”، وفقاً لقانون الطوارئ وخيانة الأمانة والاعتداء على المال العام.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن المتهم كان يعمل بصيدلية مستشفى الضعين التعليمي، وضبط خلال الأيام الماضية وهو يقوم بتهريب أصناف مختلفة من الأدوية والإتجار بها، ودون بلاغ في مواجهته، وقدم للمحاكمة وصدر الحكم أمس. فيما طالب مُهتمون بضرورة تفعيل الدور الرقابي على قوت المواطنين، وأكدوا أن مثل هذه المحاكمات ستحد من ظاهرة الاعتداء على الحق العام.

الخرطوم (كوش نيوز)

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