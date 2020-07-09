وزير الطاقة والتعدين المستقيل: واجهنا ازمات مزمنة وحرب من عدة اتجاهات





اتسمت ثورة ديسمبر بروح الاصرار و العزيمة و الصبر و التكاتف بين كل اطيافها ،من اجل قيم وطنية سامية و بتلك السمة و الروح قبلت الترشيح و التكليف رغم التحديات العظيمة من اجل خدمة هذا الشعب الجليل المُعلم.

وبدانا مشوارنا في الحكومة الانتقالية بروح الفريق الواحد للانجاز أولويات الفترة الانتقالية و المطالب المستحقة لأجل خدمة الشعب الصابر.

الحمد لله حاولنا بكل نية خالصة و صدق ، و جهد استعادة دولة القانون و المؤسسات بكل شفافية و وضوح.

نظفنا الطريق قدر المستطاع .. واجهنا ازمات مزمنة و حرب من عدة اتجاهات. أدرنا الازمة و عملنا المستحيل حسب المتاح من الواقع المتردي و المنشأت الخربة.

نذهب و تبقى الحقيقة و نتمنى للقادمين الجدد التوفيق .. و سنظل نعمل و نناضل من اجل تحقيق التغيير و قيم الثورة.

كانت أولوياتي ارثاء المؤسسية مرتكزاً علي مبدأ الشفافية في كل قطاعات الوزارة و انجاز كل ما يمكن تحقيقه بمهنية عالية و وضوح مع الشعب .

أشكر تجمع المهنيين الذي رشحني و قوى الحرية و التغيير التي ايدتني ، و ظلت تدعمني وكل من معي بجهد في هذة الفترة و اتمني ان يوفق من يخلفني في المضي قدماً لانجاز و تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

عادل علي ابراهيم

وزير الطاقة والتعدين

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