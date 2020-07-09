مجموعة مسلحة تختطف سيارة طبيب صيدلي بـ نيالا





قامت مجموعة مسلحة مكونة من (3) أشخاص باختطاف عربة الصيدلي مجدي سليمان صاحب صيدلية الأم بحي الاستبالية جوار المستشفى التخصصي نيالا.

ولفت شهود عيان الى قيام العصابة اليوم (الخميس) بعد المغرب باعتراض عربة الصيدلي مجدي في شارع جبل مرة وهم يستقلون عربة كلك.

بينما كان مجدي يستقل عربة بذات الماركة خرج من صيدليته في طريقه إلى منزله ولكن اعترضت طريقة العصابة التي أطلقت النار واعتدت بالضرب بعكاز على الصيدلي مجدي وتم اختطاف العربة كيلك والفرار بها إلى جهة غير معلومة.

فيما تم فتح بلاغ في قسم نيالا وسط وإسعاف الصيدلي مجدي سليمان.

السوداني

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