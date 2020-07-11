سمية الخشاب تقدم اقتراحا للقضاء على ظاهرة التحرش.. فيديو





اقترحت الفنانة المصرية سمية الخشاب حلا للقضاء على ظاهرة التحرش التي تعاني منها بعض الفتيات في مصر، مؤكدة أنها “متعاطفة مع البنات والولاد لإنهم لم يجدوا من يفهمهم ويوعيهم ليدركوا تصرفاتهم وسلوكهم تجاه الأخرين”.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، تحدثت خلاله عن قضايا التحرش التي أثيرت مؤخرا، وقدمت بعض الحلول والمقترحات.

وقالت “أنا متعاطفة جدا مع البنات والولاد اللي هما معندهمش توعية، مش ذنبهم إنهم ملقيوش حد يفهمهم ويوعيهم إنهم يدركوا تصرفاتهم وسلوكهم تجاه الأخرين”.

وأضافت “أنا بقترح أن لو اتعملت مدارس تأهيلية في صفوف المدارس في فصل الصيف والصفوف فاضية مش هتبقى حاجة مكلفة، وأعتقد في كتير من مدربين التنمية البشرية ومدرسين التربية، ممكن يتبرعوا بساعة أو ساعتين من وقتهم للولاد اللي محتاجين التنمية البشرية دي، واللي محتاجين للفهم والإدارك والاستيعاب”.

وكانت سمية الخشاب، أعلنت دعمها للفتيات اللواتي تعرضن للتحرش، من خلال مقطع فيديو سابق، وقالت خلاله: “لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر”.

وتأتي تعليقات سمية الخشاب على خلفية قضية تحرش أثارت الرأي العام المصري باتهام أحد الأشخاص بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن”.

سبوتنيك

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