تغيير العملة.. منع صاحب المال ان يسحب الا بالمقدار الذي يناسب الحكومة





النهب الأميري:

كلمة أميرى فى السودان تعنى حكومى أو رسمي وأحيانا تخفف لتكون ميرى. والكلمة أصلها تركى وتعني عام وما هو منسوب للأمير فهو عام ومال ميري يعني مال عام ولبس ميرى يعنى لبس عسكري رسمي .ومناسبة الحديث هو كثرة الحديث الرسمي هذه الأيام عن تغيير العملة بغرض إدخالها وإعتقالها إعتقالا تحفظيا في البنوك بحجة التحكم في الكتلة النقدية وذلك يعني أنه إن كانت الحكومة السابقة لم تستطيع ان تصرف أموالا سائلة للمواطنين بسبب عجزها عن طباعة العملة عند الإحتياج اليها فقد جاءت حكومة تريد إجبار المواطن على وضع ماله في المصارف عبر تغيير العملة ثم منع صاحب المال ان يسحب من ماله الا بالمقدار الذي يناسب الحكومة…ما أشبه هذا الحل لمعضلة الإقتصاد بحل مشكلة الغش في الامتحانات بقطع الأنترنيت…لا عجب فكبانية الافكار واحدة.

د. أمين حسن عمر