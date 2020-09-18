



حسب بيانات برنامج الامم المتحدة للايدز .. السودان الدولة رقم تسعة في العالم من حيث البغاء ..

للاسف حقيقة اليمة جدا لكن نحن دائما ندفن رأسنا في الرمل ولا نتحدث عن هذه القضية والنتيجة تتملئ المايقوما وانتشار كبير للايدز والامراض المتناقلة جنسيا .

وما يترتب عليها من هدم الاسر والاجهاض والاجنة المشوهة ..

نحن عايشين في وهم اسمه المجتمع المثالي لابد ان نفيق منه ولابد ان تبدأ الابحاث والخطط لتقليل هذه النسبة ..

حمدوك ما وقع ليك الدرب لسه ؟.

Shadia Omar