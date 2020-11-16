بوشي: اعتذر للشعب السوداني عن دعمي لحكومة حمدوك ولقوي الحريه والتغيير

اعتذار واااجب ومستحق للشعب السوداني العظيم
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بكامل قواي العقليه والعصبيه انا محمد حسن عالم شريف عيسي المعروف ب (بوشي)
اعتذر للشعب السوداني عن دعمي لحكومة حمدوك ولقوي الحريه والتغير وللوثيقه الدستوريه ولخيار التفاوض مع عساكر اللجنه الامنيه بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٩
لانو ده كان اسوء خيار ولانهم كانو غلط من البدايه بس للاسف نحن بشكل غبي دعمناهم بحجة انهم حكومة الثوره ولكنهم والله ما كانو كذلك ولا كانو يستحقو الدعم
ودعمنا ليهم كان غباء مننا بس
وانا اعترب بذلك بكل وضوووح
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واعتذر وكلي امل ان تقبلو عذري من هذا الذنب الكبير
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ياخي والله الواحد ايام الانقاذ نفسيا كان مرتاح جدا جدا
عارفين لي شنو؟؟
لاننا كنا بنناضل ضد باطل لاقامة الحق
عشان كده الواحد ضميرو كان مرتاااح خالص لانو كان بالنسبه لينا كان محسوم جدا امر انو الانقاذ سيئه ونضالنا ضدها هو صراع حق وباطل
عشان كده قدر ما زلونا وعزباونا وضيعو عمرنا واذونا ونكلو بينا
الواحد كان راسووو مرفوووع ورااااضي عن نفسو
وبيتفاخر كمان
لدرجة اني والله ما كنت بسمن الا في المعتقل
لاني كنت بكون مرتاااح نفسيا وباااكل وبي نفس كمان
والله مرات بكون جاي من تحقيق فيهو تعذيب وضرب لمن الواحد جسمو يكون كلووو دم
وبرضوو بجي اكل لمن افتر وبي نفس كمان
وبكون فخووور بي نفسي وبضحك وبكل راس مرفوعه
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لكن الان وللاسف الواحد وقت يشوف جنس العولاق وكمية الانتهازيه والتهافت علي السلطه والمغانم علي جثث الشهداء واشلاء المساكين الحاصل بعد الثوره العظيمه
و بكل انانيه وعدم اكتراث لاي شي ولا مراعاة للحاله المريعه الوصلو ليها الناس من جوع وفقر وسجم وعوزه وضنك في العيش وبؤس
والله الواحد بقت بطنو طامه ومحبط بشكل غير طبيعي
وجد وبكل صراحه
ياخي الشعب السوداني ده بقت حياتو جحيم في جحيم وحياة صعبه صعبه صعبه في كل حاجه وتردي بشكل قاتل في اي شي
وبعد ده كلووو مش عيب ياخي انو السودانين يشوفو الكلام الكتير والصور ومئات البدل والكرفتات والاحتفالات والبزخ وهدر الموارد الفظيع ده ياخي
ياخي ده شنو البرود القاتل الهم فيهو ده
كلهم بلا استثناء
كان عساكر مجرمين قتله طمعانين في التكويش علي كل شي عن طريت تجويع الناس
او مدنين مرتزقه مرتهنين للاجنبي وللعساكر
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كان مجلس سياده ما عندو اي لازمه ولا قيمه ولا اخلاق
كان حمدوك الضعيف البارد البطيء وحكومتو الفاشله النكرات الهلاميين ..
كان قوي حريه والتغير الوهميين البطيئين الضعيفين الانانين الما بتهمهم غير انفسم
كان جبهه ثوريه ومساراتم الانتهازيه الكلها تقسيم للمغانم
الواحد
وكل السياسين في بلادي المسكينه هذه وشعبي الطيب العملاق هذا وكل البيتقدمو الصفوف بكونو اقزام انتهازين ما بفكرو الا في انفسم
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بالجد الواحد نفسياتو زي الزفت الفتره دي والله العظيم
لاننا حسينا اننا دعمنا الناس الغلط ووقفنا خلف مجموعة من الانتهازين اللا اخلاقين ليس الا
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والله يغفر لينا بس
محمد حسن بوشي
14 تعليقات
الاعتراف بالخطأ اول خطوة للتصحيح. … معا لاقتلاع حكومة اليسار المتطرف @ وحمدوك وشلته والفاشلين الشيوعية الافاكين الجهلة الكاذبين الخاسئ
دا كلام شنو يا استاذ بوشى ما كنت ما كنت زعيم الراكزين والناشطين فى ميدان الاعتصام ؟
ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة:-
ظهر الفساد في البر والبحر بما
١/فعل الحكام
٢/كسبت ايدي الناس
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
١/ما بأنفسهم
٢/حكامهم
٣/انظمتهم
اذا تبايعتم بالعينة الي ان قال صلي الله عليه وسلم سلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتي
١/ تثوروا علي الحكام
٢/تقوموا بالاعتصامات
٣/ترجعوا الي دينكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :-من كره من اميره شيئا …
١/فليصبر
٢/يتظاهر
٣/يثور
ود كوثر انت اصلا .نكرة من شذاذ الآفاق .. ما محسوب حتي من الجداد القطيعي ..
وانت هتيفة منافقة زي تليفون الهللة لا يتكلم الا اذا دفعوا ليهو…
وانت اسوأ من الاغبياء المغفلين لانك ممكن تبيع دينك وشرف بدولارين .. تبا لك
اها اختك طلعت مع حبيبها ولا لسه؟.. وعملت شنو؟؟؟.. يا قبيح انت وامثالك جيتو عشان تضللوا الشباب وتوهموهم.. لعنة الله عليك يا كلب.. ايي روح ازهقت وقتلت في الثورة عندك فيها نصيب ياعفن… عفن دايو دفن وانت حي
ان تاتي متاخرا خير من ان لا تأتي
الان اتضح لنا جليا نحن الشعب ان كل الذين كانوا ينفذون لايفات ويسوقون الشباب سواقة الخلاء والدرداق كان ايضا هناك من يسوقهم خلف الجبل ، وكانوا ابسط واكثر سذاجة منا لاننا فهمنا من يقودهم وهم لا يعرفونهم فاقبلوا بكل حماسة ينفخون ويزبدون ويرعدون حتى نجحوا في اثارة الشاباب ..
الان استيغظوا وعرفوا من كان يسوقهم ومن كان يضحك عليهم .كلام البوشي هذا يجب ان نتمعن كلماته ونقارنها بالوضع الحاضر قال كنت في السجن اكل لم اشبع بل وكان يخرج ووزنه قد زاد اذاً مابالك الذين كانوا بالخارج وكيف هي الطيبات التي كانوا ياكلونها .. قال كان في البيت ياكل لم يفتر والان لا يجد العيش ..وهكذا اراد لهم الله ان يعيشوا الفرق بكل معانيه واحاسيسه ..
قال احد المصريين لصديقه تعرف يا عويس انه السودانيين بدأوا ينكتوا قالوا لازم جاعوا ولاد الك…
الان البوشي طلع الجواه لازم يكون جاع ولد كوثر ..
با اخي انتوا كنتم نشطاء فارغين وماعارفين عايزين شنو ..كنتوا نشطاء شهرة واعلام لا اصل سياسية وكنتم نشطاء احزاب طامعة للوصول الى السلطة فماذا دهاكم اليوم اليس هذا اعتراف منكم انكم هدمتم دولة كاملة الدسم بغض النظر عن من كان يحكمها ..
الحمد لله انكم علمتم مؤخر
غزار دموعك ما بتفيد يا انتهازي .. ليه عشان ناس قحت الشرفاء ما عرضو عليك أي منصب . .كنت بتسمن في معتقلات الامن لأنك كنت جزء من المسرحية بتاعة قوش
انت و امثالك و قحت و الشيوعيين من طينة واحدة.. عفن و قرف و زبالة.. ضيعتوا البلد و الان سلمتوها على صحن لمتمردي و جنجويد دارفور الله ينتقم منكم.
من تاب تاب الله عليه
نحن شعب فاشل نبدل فاشل وساقط باخر أكثر فشلا وسقوطا ،،،،،،،،،،،،،،، صحيح الكيزان فاشلين ولصوص وسفلة ومنحطين للقف
لكن ناس حكومة خمدوك الشوعيين والبعثيين أسوأ من الكيزان لعنة الله عليهم جميعا ………………
السودانيين شعل فاشل ولن يتطوروا ولو بعد الف سنة ___ ,وناس الحركات ديل أسوأ من كل من يحكم السودان سابقا وحاضرا ومستقبلا ديل قادمين من فقر وجوع وعدم ولن يشبعوا ……………………….. مورتبين جميعا
بالله دي بدلة عاطل
يا جماعة أدوهو ال م ن دا حتى و لو وزاراية و بعدها نشوفو و نسمهو . قال بكامل قواه العقلية قال . مغفل
حاول يا بوشي أن تكون كوز ح تتضح لك الصورة والآن أنت في طريقك إلينا…..بشراك.