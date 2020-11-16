بوشي: اعتذر للشعب السوداني عن دعمي لحكومة حمدوك ولقوي الحريه والتغيير





اعتذار واااجب ومستحق للشعب السوداني العظيم

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بكامل قواي العقليه والعصبيه انا محمد حسن عالم شريف عيسي المعروف ب (بوشي)

اعتذر للشعب السوداني عن دعمي لحكومة حمدوك ولقوي الحريه والتغير وللوثيقه الدستوريه ولخيار التفاوض مع عساكر اللجنه الامنيه بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٩

لانو ده كان اسوء خيار ولانهم كانو غلط من البدايه بس للاسف نحن بشكل غبي دعمناهم بحجة انهم حكومة الثوره ولكنهم والله ما كانو كذلك ولا كانو يستحقو الدعم

ودعمنا ليهم كان غباء مننا بس

وانا اعترب بذلك بكل وضوووح

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واعتذر وكلي امل ان تقبلو عذري من هذا الذنب الكبير

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ياخي والله الواحد ايام الانقاذ نفسيا كان مرتاح جدا جدا

عارفين لي شنو؟؟

لاننا كنا بنناضل ضد باطل لاقامة الحق

عشان كده الواحد ضميرو كان مرتاااح خالص لانو كان بالنسبه لينا كان محسوم جدا امر انو الانقاذ سيئه ونضالنا ضدها هو صراع حق وباطل

عشان كده قدر ما زلونا وعزباونا وضيعو عمرنا واذونا ونكلو بينا

الواحد كان راسووو مرفوووع ورااااضي عن نفسو

وبيتفاخر كمان

لدرجة اني والله ما كنت بسمن الا في المعتقل

لاني كنت بكون مرتاااح نفسيا وباااكل وبي نفس كمان

والله مرات بكون جاي من تحقيق فيهو تعذيب وضرب لمن الواحد جسمو يكون كلووو دم

وبرضوو بجي اكل لمن افتر وبي نفس كمان

وبكون فخووور بي نفسي وبضحك وبكل راس مرفوعه

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لكن الان وللاسف الواحد وقت يشوف جنس العولاق وكمية الانتهازيه والتهافت علي السلطه والمغانم علي جثث الشهداء واشلاء المساكين الحاصل بعد الثوره العظيمه

و بكل انانيه وعدم اكتراث لاي شي ولا مراعاة للحاله المريعه الوصلو ليها الناس من جوع وفقر وسجم وعوزه وضنك في العيش وبؤس

والله الواحد بقت بطنو طامه ومحبط بشكل غير طبيعي

وجد وبكل صراحه

ياخي الشعب السوداني ده بقت حياتو جحيم في جحيم وحياة صعبه صعبه صعبه في كل حاجه وتردي بشكل قاتل في اي شي

وبعد ده كلووو مش عيب ياخي انو السودانين يشوفو الكلام الكتير والصور ومئات البدل والكرفتات والاحتفالات والبزخ وهدر الموارد الفظيع ده ياخي

ياخي ده شنو البرود القاتل الهم فيهو ده

كلهم بلا استثناء

كان عساكر مجرمين قتله طمعانين في التكويش علي كل شي عن طريت تجويع الناس

او مدنين مرتزقه مرتهنين للاجنبي وللعساكر

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كان مجلس سياده ما عندو اي لازمه ولا قيمه ولا اخلاق

كان حمدوك الضعيف البارد البطيء وحكومتو الفاشله النكرات الهلاميين ..

كان قوي حريه والتغير الوهميين البطيئين الضعيفين الانانين الما بتهمهم غير انفسم

كان جبهه ثوريه ومساراتم الانتهازيه الكلها تقسيم للمغانم

الواحد

وكل السياسين في بلادي المسكينه هذه وشعبي الطيب العملاق هذا وكل البيتقدمو الصفوف بكونو اقزام انتهازين ما بفكرو الا في انفسم

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بالجد الواحد نفسياتو زي الزفت الفتره دي والله العظيم

لاننا حسينا اننا دعمنا الناس الغلط ووقفنا خلف مجموعة من الانتهازين اللا اخلاقين ليس الا

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والله يغفر لينا بس

محمد حسن بوشي