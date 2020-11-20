فنانة شهيرة تغيّر اسمها بسبب “فيديو” مخلّ بالآداب!





غيّرت الفنانة المصريّة الشهيرة، شيما الحاج. اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، والذي سيظهر خلال تتر مسلسل “سكن البنات الجديد”، وذلك عندما سيتم بثّه قريباً.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، قامت الحاج بتغيير اسمها إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخراً، والتي ظهرت فيها تمارس علاقة غير شرعيّة مع شخص مشهور، ما سبّب هجوم هائل ضدّها من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أنّ شيما الحاج، قد واجهت عدّة أزمات في حياتها، أبرزها أزمة الفستان شبه العاري. الذي ظهرت به أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد، ونتج عن هذا التصرّف، مقاطعة والدها لها، بسبب كلام الناس عن العائلة بالسوء.

مع الإشارة إلى أنّه تمّ القبض عليها مرّة أخرى. في يناير 2019، بتهمة الاتّجار بالبشر. وتشكيل شبكة دوليّة لممارسة أعمال مخلّة بالآداب العامة، وترويج مخدّرات “هيروين” و”الآيس” و”الكريستال”.

الامارات نيوز