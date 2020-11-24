الناس قنعت من حمدوك وحكومته ويتمنون عودة البشير بدمه ولحمه وعصايته كمان !!





اسي لو ختو لي صندوقين واحد لعمر البشير والتاني لحمدوك انا ح اصوت للبشير !!

في خرطوم التغيير والثورة جلسنا اليوم مع بعض الاحباب جمعنا الاخ محمد اسماعيل وكالعادة النقاش في السياسية كان سيد المنصه كما يقولون !!.

الخلاصة في الموضوع الناس قنعت من حمدوك وحكومته ويتمنون عودة البشير بدمه ولحمه وعصايتو كمان !!

المعيار في ذلك الخدمات في عهد البشير البنزين كان بكم واسي بكم الغاز اللحوم الخضار والاهم من كل ذلك الأمن !!

كل الملفات دي فشلت فيها حكومة الثورة المصنوعة !.

نقدر نقول اي استحقاق انتخابي قادم سوف تفوز فيه التيارات الاسلامية وعلي رأسها الوطني ‘ الوطني الجديد وليس القديم !!

والعباره أعلاه لاحد الشباب كان حضورا معنا شفتوا الناس ندموا قدر شنو !!

لانريد عودة القديم ولكن نحلم ونعمل من اجل الإصلاح ما استطعنا لذلك سبيلا !!

نسال الله ان يشفي الامام الحبيب الصادق المهدي

#وكفي

محمد النظيف