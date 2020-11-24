الناس قنعت من حمدوك وحكومته ويتمنون عودة البشير بدمه ولحمه وعصايته كمان !!

اسي لو ختو لي صندوقين واحد لعمر البشير والتاني لحمدوك انا ح اصوت للبشير !!
في خرطوم التغيير والثورة جلسنا اليوم مع بعض الاحباب جمعنا الاخ محمد اسماعيل وكالعادة النقاش في السياسية كان سيد المنصه كما يقولون !!.
الخلاصة في الموضوع الناس قنعت من حمدوك وحكومته ويتمنون عودة البشير بدمه ولحمه وعصايتو كمان !!
المعيار في ذلك الخدمات في عهد البشير البنزين كان بكم واسي بكم الغاز اللحوم الخضار والاهم من كل ذلك الأمن !!
كل الملفات دي فشلت فيها حكومة الثورة المصنوعة !.
نقدر نقول اي استحقاق انتخابي قادم سوف تفوز فيه التيارات الاسلامية وعلي رأسها الوطني ‘ الوطني الجديد وليس القديم !!
والعباره أعلاه لاحد الشباب كان حضورا معنا شفتوا الناس ندموا قدر شنو !!
لانريد عودة القديم ولكن نحلم ونعمل من اجل الإصلاح ما استطعنا لذلك سبيلا !!
نسال الله ان يشفي الامام الحبيب الصادق المهدي
#وكفي
محمد النظيف
7 تعليقات
وعصايته، وصلبه الرقاص.
السماء قريب للوطني، ولآكلي مال الشعب، الحراميه، بايعي السودان.
الله لا جاب باقيهم.
أحييك والله يا ود موسى، الموت ولا الكيزان.
هم فاكرننا هبل ولا ريالتنا سايلة؟
والله مافي أسوأ من الكوز
بالله عليك الحراميه مش اخير من ديل الشيوعيين والجمهوريين المعفنين ديل كيسهم فاضي ماعندهم اي شي مسكوا الحكومه دي ساااااااااااي وشوف حال البلد وصلت لى وين !!!!!!!!!!!!!!!!
والان ماعارفين ساسهم من راسهم الله يقحطها عليهم دنيا واخره زي ماقحطوها علينا
والله في البدايه كنا فرحانين وقايلين القبه تحتها فكي لغاية مااكتشفنا الحقيقه المره انهم كلام فاضي ومانافعين وطلعوا كفوات وليس كفاءات …. وبقينا نتمني لو الزمن رجع لى ورا وبقينا في عهد البشير زااااااتو ….
انت ورينا بالله عليك انجاز واحد لى حكومة السجم والرماد حكومة قحط (قحت)…..
قال النظيف قال، والله الكيزان ديل لو نموت من الجوع ماف زول دايرهم إلا هم.
ديل أسواأ من وطأت قدماه الثرى
نسال الله امامك الصادق المهدي مايقوم منها ابد
الُلُُه يَسِالُكِ زُمٌنَ الُبّشِيَرَكِنَتْ بّتْقًيَفَ صّفَ ْعيَشِ وَلُا صّفَ بّنَزُيَنَ لُكِنَ انَتْوَ نَاكِرَيَنَ جْمٌيَلُ الُلُُه جْابّ بّاقًيَكِمٌ انَتْوَ يَ نَكِارَيَنَ
ههههههههههههههههههههههههههاى ضحكت السمك وحتى الباعوض