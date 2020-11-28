(الشتارة) في تصريحات الوزارة





هناك مثل سوداني معروف يقول (الما بتعرف ما تدوها تغرف) ..والمقصود في هذا المثل (الما بتعرف) يقصد به معرفة (الغرف) وفي رواية اخرى (خت الصينية ) وبالعربي الفصيح (تقديم الاكل) ..ذلك ان وضع الطعام في صحون معينة وكيفية تزيينه تحتاج الى خبراء ..وليس بالضرورة ان تلك التي طبخت الاكل تستطيع تقديمه بذات الجودة ..فالتخصصية مطلوبة حتى في الصينية ..اما الكتابة عن الطعام ووصفه تلك قصة أخرى ..انظر معي الى ذلك الذي كتب (شرائح الطماطم والبصل مع زبدة الفول السوادني مضافا اليه زيت السمسم الطبيعي مع حلقات الفلفل الحار وعصير الليمون الحامض ) ..وهو يقصد (سلطة دكوة) …

حكينا القصة ليه ؟؟ ..لاني تعبت فعلا من تصريحات السيدة وزيرة المالية ..والتي لا نستطيع ان نطلق عليها الا لقب (تصريحات شتراء) ..وقد تأملت طويلا في سيرة السيدة هبة ..فوجدتها شخصية مؤهلة وجديرة بمنصب وزيرة المالية واستطاعت حتى هذا الوقت ان تبحر في خضم بحر هائج صعب المراس.. كل يوم تهب عليها عاصفة من جهة وهي تقاتل لتمسك الدفة وتحافظ على السفينة من الغرق ….لكن السيدة الوزيرة وبرغم هذا الاحترافية فهي عندما تأتي للتصريحات او الكلام لمؤسسات الأعلام كل مرة تصدمنا بتصريح (أشتر) يا للاسف ..والامثلة كثيرة لكن الاخير كان اكثرها (شتارة ) .. (البلد ما فيها قروش ..وماشين بي قدرة قادر).

أسالك بالله ما هي الفائدة التي اتت علينا بهذا التصريح المخيب للامال ؟؟والذي لم يفعل شيئا غير مزيد من الاحباط للشعب !!..الذين استفادوا هم تجار العملة الذين رفعوا سعر الدولار في السوق الأسود في لحظات وجلسوا وهم يضحكون ..هل طالبك احد بعملية جرد حساب ؟ بالنسبة لنا نحن الشعب السوداني عارفين (البير وغطاها) …وان خزائن الدولة خاوية على عروشها ..ونحب نذكرك اننا الذين دفعنا من حر مالنا نقود القومة للسودان عن طيب خاطر وذلك لمساعدة الدولة على النهوض من عثرتها ..ولو انت نسيت انا ما نسيت.

لماذا يا سعادة الوزيرة لا تقومين بتكليف شخص محدد كناطق رسمي للوزارة الاكثر تأثيرا في حياتنا؟ شخص يخرج علينا ويحكي كلاما مرتبا ومقتصدا يوصف واقع الحال اذا طلب منه ذلك ..واذا لم يسأله احد ..يخلينا في حالنا ذلك ان (الفينا مكفينا) ..كل الوزراء في العالم لا يخرجون في وسائل الاعلام صباح مساء ..الا في بلادنا المتفردة في كل شئ ..الوزراء في كل البقاع يعملون في مكاتبهم ..لهم جهات رسمية مسؤولة عن الأخبار ..تخاطبها وترد عليك بدبلوماسية …الوزارات عادة لها مواقع الكترونية يتم تحديثها كل فترة قصيرة ..تحتوي هذه المواقع على اهم المعلومات التي يحتاج المواطن …وتجد بها ارقام للاستفسار او التواصل في حال كانت هناك ظروف خاصة…صعبة دي ؟

يا صاحبة السعادة ..انا شخصيا من المعجبين بقوة شخصيتك وتماسكك رغم المحن والاحن التي تمر بها وزارة المالية هذه الأيام ..واعلم تماما ان مهمتك مهمة انتحارية من الطراز الاول ..لذلك اسمعي لقولي فاني لك من الناصحين ..لا تخرجي للاعلام ..لا تدلي باي تصريحات صحفية ..واذا طلب احدهم لقاء صحفي معك ..اطلبي ارسال الاسئلة قبل فترة كافية من اللقاء ..وقومي بارسالها الى الفريق المعاون لك لوضع الاجابات عليها واطلاعك عليها ومن ثم مناقشتك والاتفاق على الاجابة وبعد ذلك قومي بإجراء اللقاء ..اما التصريحات فاتركيها لموظف متخصص يتم تدريبه على هذا الامر ..اسمعي كلامي ..اطبخي بس ..لكن لما الناس تجي تخت الاكل ..(النبي فوقك ما تغرفي).

ناهد قرناص – صحيفة الجريدة