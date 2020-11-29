سياسية
تلفزيون السودان يعتذر عن (كلمة نابية) أثناء حوار مباشر
اعتذر تلفزيون السودان يوم الأحد في نشرة الساعة التاسعة مساءً الرئيسية، عن (كلمة نابية) تلفّظ بها بروفيسور في الآداب أثناء حوار تلفزيوني مباشر يوم أمس السبت.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت بشكل واسع مقطع فيديو ينعت فيه أحد الضيوف بالتلفزيون القومي بعض المثقفين الناقدين للامام الصادق المهدي، بلفظ خادش للحياء، أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل.
الخرطوم: السوداني
5 تعليقات
بروفسير فى الآداب ؟؟؟؟؟!!!!!
القلم ما بزيل بلم
التيران كتااار الشايلين شهادات
السودان الجديد
تحت مظلة الدعم السريع
القادم ………!!!
يجب إقالة او استقالة الذين يستضيفون هؤلاء مع علمهم بافكارهم والفاظهم .
لو استمرت سيطرة اليسار على مؤسسات الدولة سترون ما هو اسؤا
اليساريون أشرف وانبل من الكيزان المعفنين الوسخانين اللصوص!!.
فى بداية زمن نميري حكموا سنتين كانت من انظف سنوات حكم شهدها البلاد منذ الإستقلال ولم يسرقوا ولم يفسقوا كما الكيزان ومثل تعليقات المدعو فارس لن يغير نظرة الشعب السودانى فى اليساريين بعد ما إصطلوا بنظام كيزاني متعفن اجرب جاؤا إلى السلطه كمن ولدتهم أمهاتهم حفاة عراء وامتلكوا ما لم يمتلكه هارون الرشيد،، قبح الله كل كوز وكلٍ من ينتمي إليهم او يحاول الترويج لهم على آنهم اتقياء آنقياء وهذا لعمري كمن يحاول إقناعنا بأنه فى الوسع تربية لبوه بالغه داخل منازلنا!!.
لسه هو انتو شوفتو حاجة , شدو حيلكم للجاى والله يا كمندان برهان الفيك اتعرفت سلمت السودان لحتالة من البشر لا تتماشي وسلوكيات هذا الشعب الاصيل – مش الكيزات – اسطوانتكم المشروخة – وحيطتكم القصيرة – وراكوبتكم المايلة – وشماعتكم الجاهزة لتعليق فشلكم في كل النواحي لله درك يا سودان