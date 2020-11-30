الخرطوم تحولت الى مدينة رعب





+ سيارات لا تحصى بدون لوحات

+ مواتر مسلحة في كل شوارع العاصمة تنهب وتقتل كما تشاء

+ مجموعات تحمل سواطير سكاكين تتحرك بكل حرية داخل الأحياء والاسواق تنهب ما تشاء واحياناً تقتل وتضرب مزاج كدا بلا سرقة

+ صحفي في سوبا شرق وقع في اسر عصابة عرض عليهم ماله مقابل عدم قتله، قالوا ليه ما محتاجين قروش ضربوه بالسواطير وجدعوه

+ جاك حرامي قتل بعض اسرتك او اعاقك بساطور او سلاح ناري ونهب منزلك تمش الشرطة راسمالك (بلاغ ضد مجهول) تتصدى ليه تدخل سجن وتجبر على علاجه وتغذيته وإعالة اسرته ونسابته وتدفع غرامات تعويض هو من يحدد مبلغها وزمانها

+ غبت فترة وجيت الليلة عرفت ان جميع دكاكين الحي تعرضت للكسر والنهب المسلح

+ حالات خطف شنط البنات والتلفونات ثم الضرب بالسواطير والذبح إذا قاومت بعد ذلك لا تحصى

+ اشتكت سيدة في الجريف ان مجموعة نهب مسلح هجمت دارها ونهبت وتوعدتها بالعودة اليوم التالي، ذهبت للشرطة قالوا ليها ما عندنا بنزين لعربية، اوفت العصابة بوعدها وجاءت في الموعد ذبحت الابن وضربت البنات ونهبت وعادت سالمة حيث اتت (بلاغ ضد مجهول)، قبل اسبوع قتلت شاب في الشارع العام في نفس الحي.

+ من قبل المغرب السيادة في الشوارع للمواتر المسلحة بالسواطير ومجموعات النيقرز، على الأسر استخدام الساتر

+ في شارع الانقاذ بحري من العصر تتوزع عصابات المواتر من اشارة الشكري حتى لفة السامراب، السعيد من ينجو

+ على بعد بضع امتار من قصر “السيادة” يتم النهب في شارع القصر والجامعة عصراً بدري

+ سقطت هيبة المدينة في الخرطوم فاصبحت مكسيكيو ونيروبي وجوهانسبيرج وكولومبيا ونيكاراغوا أخرى

+ في خضم هذه الفوضى والهجمة المنظمة على الاهالي يصدر قرار من الشرطة بوقف تصاريح المسدسات (الصوتية والنارية) للمواطنين! هل من تفسير غير التواطوء!

+ العاقل من سن قانون حماية نفسه وعرضه والغافل من نام على وهم دولة وقانون

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