سهير عبدالرحيم تكتب: سلسلة ضربت ليك بالغلط (١٩) .. كيلو اللحمة (5) جنيه





حين قررت كتابة هذه المقالة كنت أفكر في اسم لها فقررت أن أسميها (كيلو اللحمة 5 جنيه) ، ولكن واجهتني مشكلة وهي أني لو كتبت الرقم باللغة العربية ربما أعتقد القاريء أن هنالك ( صفراً ) أو (صفرين) أو (ثلاث أصفار ) قد سقطوا مني سهواً .

و الحقيقة أنك عزيزي القاريء لا يمكن أن تصدق أنني أعني الخمس جنيهات الواحدة دي والتي لا يمكن أن تشتري بها (علكة أو كبريت ) …!! كبريت شنو الخمس جنيهات لا تستطيع أن تشتري بها عود ثقاب .

ماحدث عزيزي القاريء وقبل أن أدخل في التفاصيل ضع كوب ماء مثلج أمامك أو عصير ليمون لتهدئة أعصابك وجهز أقراص المصران العصبي و حبوب الضغط والقلب و السكري.

فقد كشفت صحيفة ( الانتباهة ) عن أضخم عملية فساد في حصائل الصادر و برعاية أجهزة رسمية حيث أبرمت إحدى الشركات التابعة للقوات النظامية عقداً يسمح بتصدير اللحوم إلى مصر بحساب الكيلو جرام(5) جنيهات فقط في واحدة من أسوأ عمليات الفساد التي شهدها تاريخ السودان.

وكشفت صحيفة (الانتباهة) الصادرة يوم أمس عن تلقي السودان لخسارة مرتين بصفة جنونية، إذ خسر نصف مليون رأس من الإبل ومعها (80) مليون دولار هي عبارة عن حصيلة تصدير تلك الإبل إلى مصر …!!

تزامنًا مع ذلك خسر السودان(3.5) مليارات دولار عبارة عن عائدات حصائل الصادر، وأوضحت الصحيفة حسب التحقيق الذي أجرته الصحفية النابهة هاجر سليمان أنّه يتمّ تهريب وتصدير الإبل إلى القاهرة وكذلك العجول والسمسم والكركدي دون عائد صادر.

وأشارت إلى أنّ هناك أجهزة رسمية مثّلت عملية فساد منفصلة بتهريب(120) صقراً من نوع(الوكرية) إلى السعودية عبر سيّدة أعمال ومخلّص جمركي قام بترتيب العملية مع وردية بمطار الخرطوم.

ألم أقل لكم عشرات المرات أنها مصر أم المصائب لا يأتي من جانبها خير للوطن ، كيلو لحمة يباع بـ (٥) جنيهات أي ذل و أي هوان أكثر من هذا ، ولعلم هذه الحكومة البائسة و الشركة الأشد بؤساً أن مصر لا تطعم تلك اللحوم لشعبها .

والدراما المصرية تكشف هذا الواقع المر فغالبية الشعب المصري يتناول اللحوم في عيدالأضحى أو عند وصول أحدهم من دول الإغتراب ، الحكومة المصرية تصدر لحومنا إلى أوروبا و تضع عليها ديباجة السعر (٢٠) دولار للكيلو ولا عزاء لأغبياء السودان .

خارج السور :

السيد النائب العام هذا بلاغ على الهواء قضية فساد وإفساد و عمالة لمصر.. قدموهم لمحاكمات فما جزاؤهم إلا المشانق.

* حلايب سودانية*

سهير عبد الرحيم – صحيفة الانتباهة