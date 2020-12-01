الحكيم: سقط في نظري اخوة قحاتة كنت اظنهم من الأخيار؛ أصبحوا دجاجا وحملان





#اوَدِيكٌ_يريحنامن_جدادقحت؟

سقط في نظري اخوة قحاتة كنت اظنهم من الأخيار؛

أصبحوا دجاجا وحملان ؛ افراد قطيع يتبارون في تإييد #الفشل_القحت_حمدوكي ؛؛

اقرأو فقط تبريراتهم المستهلكة لقرار التعليم العالي بالغاء ٢٢ الف مقعد ومنع القبول للهندسة والاسنان وغيره لأول مرة في تاريخنا؛ لتعرفوا كم أصبحوا نفعيين دخلاء يببررون الفشل؛

– ما هو اصلا حتى لو قروا يشتغلوا وين ، هو احنا عندنا هندسة اصلا الكيزان خللوا فيها حاجة؟

تضاعف سعر الوقود ٢٠٠٠% عشرين ضعفا ؛ فقالوا :

– هو اصلو بيتم تهريبه بره ان شاء يبقى مليون احنا بناكل بنزين. ؟

الخبز تضاعف سعره ١٠٠% وقل وزنه المباع فعلا ١٠٠% ؛ فصدع القحاتي بمنشور في الفيس لا بد من الزيادة بسبب كرونا !!

انهيار النظام الصحي ماثل امامنا ، وانعدام الادوية ، واختفاء شبه تام لادوية الامراض المزمنة ، والدربات دخلت السوق الاسود ؛

القحاتي يعتبر هذا ثمن الحرية و ضريبة الثورة التي يجب ان نصبر عليها ،

عزيزي انت بتتعالج بين رويال كير والأمل وعلياء ؛ ومكوثك بالخارج جعلك تنسى رائحة الديتول في مشافينا ،، بالمناسبة ده زاتو خللوه

لم تحتفلوا طوال عامين بانجاز سوى افتتاح مسلخ بناه الجيش قبل اعوام ، وصناعات دفاعية اسست قبل عقدين وزيادة في انتاج القمح خطط لها قبل عامين !

يكفيكم شكرا حمدوك التي أمركم حمدوكها ألا تشتموه بها .

ليتكم قلتم الحق وناضلتم ضد هذه الأخطاء التاريخيه .

قال لي صديقي الكوز مرتضى (رزة) : عشان تعرفوا احنا كنا مدلعنكم كيف !

فذكرت ذلك لزميلنا المشترك القحاتي ع فقال احنا المدلعينكم بي الحرية .

فقلت له شكرا لكم جوع وانفلات أمني وتهتك اخلاقي وعلمانية ؛ لا دنيا ولا دين !

#وعزةربي_سقطتم

#مرحبابأي_ديك_يريحنامن_الجداد

محمد هاشم الحكيم