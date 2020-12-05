معتصم محمود يكتب : وداعاً الوزير الأسوأ





ـ أفضل ما في التعديل الوزاري المرتقب إبعاده لأسوأ وأفشل من جلس على كرسي الوزارة.

▪️إقالة البوشي ظل مطلب القاعدة الرياضية والتي تضررت كثيراً من قرارات البوشي .

▪️الوزيرة الأفشل لم تكتف بعدم تقديم ما يفيد بل تجاوزت ذلك لتخريب ما هو موجود ومنع أي مشروع مفيد !!

▪️البوشي أفرغت الوزارة من الكفاءات بزعم إزالة التمكين رغم جل من أبعدتهم لا علاقة لهم الكيزان بل على العكس ظل الكيزان في أعلى المواقع وضمن حاشية الوزيرة!!

▪️فصلت خبراء في قامة وداعة ابن السجانة قلعة اليسار وأتت بابن وكيل كل مؤهلاته أنه زمليها بالجامعة!!

▪️الخبير وداعة التقطه الاتحاد العام وبات مشرفاً على كورسات المدربين .

▪️من نجا من مقصلة الإعفاء جمعتهم بت البوشي في أرض المعسكرات بلا عمل !!

▪️تواصل تخريب بت البوشي وتسببت في إلغاء قرار البرهان بتشكيل لجنة تأهيل الاستادات !!

▪️ شداد وبرقو نجحا في استصدار قرار من البرهان بدعم اللجنة بما يعادل مليون دولار لتأهيل استادات (الخرطوم، الهلال، المريخ) لكن بت البوشي اعتبرت ذلك تدخلاً في شأن وزارتها وتسببت في إلغاء القرار!!

▪️لولا استنجاد شداد بالسوباط الذي دفع 150 مليار لتأهيل استاد الهلال لأقيمت مباراة المنتخب مع غانا ومباريات الهلال والمريخ والأمل خارج البلاد !!

▪️هذه مجرد شذرات من بلاوي بت البوشي التي تحتاج لمجلدات لرصد بلاويها .

▪️الحملة الإعلامية التي تقوم بها لتجميل إخفاقاتها لن تنجح فقد سبق السيف العذل .

▪️بلا وانجلى .

ـ إداري من السوكرتا أبدى اعتراضه على إقامة الممتاز بالخرطوم وزعم أن ذلك مرهق مادياً لأندية الولايات !!

▪️يريد (طه باشري) أن يقنعنا أن بأن السفر من بورتسودان للخرطوم يكلف أكثر من السفر للفاشر والأبيض ونيالا وكادوقلي!!

▪️يطلب من الاتحاد توفير كلفة السكن إن أصر على الخرطوم وكأن السكن في الولايات بالمجان .

▪️تصريحات باشري تثير الاستغراب وتطرح سؤالاً بديهياً (كيف أصبح إداري بنادي ممتاز !!)

▪️لماذا لا يقيم الاتحاد العام كورسات لتأهيل الإداريين أصحاب القدرات المتواضعة!!

ـ قلوبنا مع فهود الشمال وهي تواجه اليوم الفريق الزنزباري .

▪️الفهود وجدت معاملة قاسية بزنزبار في المطار ومقر السكن لكن ذلك سيكون دافعاً لمزيد من القتال وفقاً لكفاح في مهاتفته لكاتب هذه السطور .

▪️متأهلين باذن الله يا كوتش كفاح .

ـ لماذا لا يقوم الهلال بفتح بلاغ ضد المحتال الذي انفردت (قوون) بقصته لاسيما وأنه حاول الاحتيال على رئيس الهلال نفسه ؟؟

▪️المحتال والذي ينشط في كافة قروبات الأهلة ربما يحاول مجدداً الاحتيال جمع تبرعات كما حاول مع هلالاب السعودية بدعوى أنه مالك الشعار.

▪️نظفوا الهلال من المحتالين لاسيما الأجانب .

كلام سياسة

▪️تشكيلة مجلس الشركاء جاءت أقل من الطموح وهي تضم أوزاناً خفيفه بلا رصيد وكفاءة مثل التوم هجو .

▪️التشكيلة مفخخة ذلك أنها تضم 6 من العسكر و11 من الحركات بمجموع 17 مقابل 13 من قوى الثورة.

▪️أي تحالف بين العسكر وحركات التمرد يعني تمرير كافة القرارات بالأغلبية .

▪️غموض نصوص المجلس مع التحالف الواضح بين السيادي وحركات التمرد يعني استئصال الثورة و عودة الإنقاذ من الشباك .

معتصم محمود-صحيفة الصيحة