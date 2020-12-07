طه مدثر يكتب البشير.. تضحك قلبك ميت!!





(1)

بيت القصيد هو البيت الذي لا ماء ولا كهرباء ولا دواء فيه بل لا أكل بايت فيه!! وهو يشبه إلى حد بعيد غالبية بيوت الأخوة والأخوات في دولة السودان الشقيق !!وفي الدول الاوربية والدول المتقدمة عليهم عشرين صفر نجدهم وقد تجاوزوا مشاكل الوقود والرغيف والكهرباء والمياه وخدمات الصحة والتعليم وغيرها ببنما الشعب السوداني لم يصل إلىيها بعد !!بل هو يبحث فقط عن ضروريات الحياة !! وسمعنا بالحكمة التي تقول الخير على قدوم الواردين، وبالفعل سيتم وخلال الأيام القادمة توريد وتوظيف وتسكين بعضاً ليس بالقليل من قيادات الجبهة الثورية ومن قوى الكفاح المسلح في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء او المجلس التشريعي فهل سيكون الخير على أقدامهم؟وهل سيعينون الشعب السوداني على نوائب الدهر؟ أم سيكونوا هم إضافة جديدة إلى نوائب ومصائب وازمات وكوارث الشعب السوداني؟لا أملك لهم إجابة برغم أن بعضاً من الذين سيتم توظيفهم في إدارة الفترة الانتقالية قد تم تجريبهم من قبل لا سبيل لكم إلا أن تتفاءلوا في زمن يعد فيه التفاؤل ترفاً ورفاهية!! واسمحوا لنا أن نضع أمام الداخلين الجدد في إدارة الفترة الانتقالية ثلاثة خيارات (خضراء وكبيرة الحجم انتوا عارفين حبة الخيار الواحدة ب15جنيه!!) أما ان يتجاوزوا بالشعب السوداني هذه المرحلة أو يقومون بتعديلها ولكن الخيار الافضل أن يعملوا على تغييرها (داير مايدور)!!

(2)

من المضحكات المبكيات ومن المثيرات للغبار والأتربة ومن رافعات أمراض الضغط والسكر ومن مهبجات الحساسية ومن فاقعات المرارة ومن المزيدات لدقات القلب وأيضاً من الأشياء التي تثير حفيظتنا الكريمة ليست المرافعات السياسية التي يقدمها لنا كبار المحامين المدافعين عن المتهمين بانقلاب 30يونيو1989 والتي تذكرنا باركان النقاش في الجامعات السودانية مثل مرافعة أحدهم والذي وقف يهجو ويذم الثورة السودانية (جاءت على سنابك الخيل وعلى أسنة الرماح لتدمر الاسلام وتزيل المشروع الحضاري ولتنشر الفحش والرذيلة و و) وكانت مرافعته قطعة أدبية نثرية فاخرة،!! تصلح لأي شئ ولا تصلح لأن تكون مرافعة قانونية !!ولكن هذا ليس من المضحكات المبكيات ولكن من يثير حفيظتنا هو ضحكة المخلوع البشير وكأنه جالس في المسرح القومي يشاهد مسرحية المهرج!!يا البشير تضحك قلبك ميت!!فلا أعرف كيف لشخص أمر وشارك وساعد في قتل الآلاف من المواطنين في دارفور باعترافه شخصياً ان يجلس ويضحك؟لا أعرف كيف لمن اعترف بلسانه وانهم قتلوا واعدموا 28ضابطاً من خيرة ضباط قوات الشعب المسلحة ومن أشجع فوارسها الأشاوس الأبطال؟، كيف له ان يجلس ويضحك؟ تضحك يا البشير قلبك ميت!!ولا أعرف كيف لمن بدد موارد البلاد ونهب ثرواتها وفرط في جزء عزيز منها كيف له أن يجلس أمام أنظار الملايين وهو يضحك؟تضحك يا البشير قلبك ميت!!اما السادة المحامون الذين تركوا المرافعات القانونية على باب المحكمة ودخلوا للطعن والغمز واللمز في حكومة الثورة وفي أجهزتها العدلية والنيابية يكفي أن القاضي الحاسم المثقف الذى يضع كل شخص في محله قد القى على مسامع المحاميين المدافعين عن المشاركين في انقلاب 30يونيو1989 الحديث النبوي الشريف (المؤمن ليس بطعان او لعان أو فاحش القول) وكفى تضحك يا البشير قلبك ميت!!

طه مدثر – صحيفة السوداني