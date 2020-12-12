شاهد بالفيديو: ندى القلعة توضح حقيقة الفيديو الضجة وتنفي شائعة التحرش التي تعرضت لها





بعد الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي والذي كان مفاده تعرض ندى القلعة للتحرش من أحد الأشحاص المتواجدين بالحفل قامت بنشر فيديو توضح من خلاله حقيقة الحادثة التي تعرضت لها.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت المطربة ندى القلعة إنها لم تتعرض للتحرش من ذلك الشاب الذي كان يقف بجانبها وإنما كان هدفه (النقطة) التي جعلته يقف بجانبها نافية تعرضها لأي نوع من أنواع التحرش كما ذكرت أنها لم تسمع منه اي شي عندما كان يقف بالقرب منها ولكنها لم تتقبل الموقف الذي بدر منه.واضافت قائله (مابحب زول يوسوس لي في أضاني ويقول لي غني كده)

الخرطوم:(كوش نيوز)