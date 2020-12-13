معتصم محمود يكتب : إعلام المريخ يشجع الانفلات!!
ـ بتوصية من قائد المريخ أمير كمال خصمت دائرة الكرة 250 دولاراً من حافز عماد الصيني عطفاً على اعتدائه بدون كرة على لاعب الفريق الكنغولي.
▪️قرار أمير كمال وجد الترحيب والإعجاب من الكل كونه يفرض الانضباط داخل الميدان لكنه لم يعجب بعض الأقلام المريخية التي هاجمت أمير ومدير الكرة!!
▪️قال إيه .. (الصيني رد على اللاعب الذي اعتدى على التش) !! رغم أن التش نفسه نفى اعتداء الكنغولي وأكد انه انزلق.
▪️الصحيح ان الصيني استهدف اللاعب الذي أرهقه بالطرح والجمع .
▪️ليس صحيحاً ما اورده الكاتب أن إعلام الهلال يستهدف الصيني
▪️لماذا يستهدف إعلام الهلال لاعب يمارس العنف غير القانوني ويرتكب المخالفات ويعرض فريقه للعقوبات واللعب ناقصاً!!
▪️لماذا يستهدف الهلال لاعباً يتصل بالصحفيين للهجوم على قائد الفريق ودائرة الكرة!!
▪️لو كان الأمر بيد إعلام الهلال لتمنى أن يكون بالمريخ (11) صيني.
ـ بحضور شداد عقدت لجنة الحوسبة بالاتحاد العام أولى جلساتها أمس.
▪️اللجنة تهدف لحوسبة كل أعمال الاتحاد بحيث تختفي الأوراق والأقلام من كافة المعاملات .
▪️شداد يمضي بالاتحاد إلى آفاق العولمة والعالمية.
▪️كل يوم إنجاز جديد رغم العوائق والمتاريس.
▪شداد يعمل للمصلحة العامة وغيره يعمل للمصلحة الخاصة.
▪️دعومات الفيفا باتت بملايين الدولارات الأمر الذي أغرى لصوص الوسط الرياضي للتحرك والاستقطاب لدخول الانتخابات ولهف الدولار.
▪️الهجوم اليومي على شداد جزء من مخطط لصوص المال العام.
▪️هجوم إعلامي مدفوع القيمة وخطوة استباقية تمهيدية للانتخابات.
▪️يهاجمون شداد وأسرته لكنهم لا يجرأون على كتابة حرف ضد من أدانتهم المحاكم وأقروا بلهف المال العام .
▪️إنه تحالف اللصوص وأصحاب المداد المعروض لمن يدفع أكثر.
▪️معلوم أن شداد لا يدفع لقلم لذلك يحاربونه ولا يحبونه.
▪️شداد يكفيه احترام القاعدة الرياضية له ولأسرته التي لا تقارعها أي أسرة في العلم.
▪️ في الطب، الفلك، الهندسة، البيطرة، القانون، السينما، الفلسفة وغير ذلك تجد رواد هذه العلوم وقادتها من أسرة شداد.
▪️هذا هو شداد وتلك هي أسرته فمن هم الذين يترصدونه وما موقعهم من الإعراب!!
ـ أحسن السوكرتا بتعاقده مع المدرب الشاب والمميز صبري عبد الله الذي أثبت كفاءة مع 4 من أندية الممتاز .
▪️صبري جاء بإجماع مجلس السوكرتا عدا خميرة العكننة الذي أعلن أكثر من مرة عزمة الاستقالة لكنه لا يستقيل!!
▪️لن نصفه بأثقل ثقيل، ولن نقول استقيل يا ثقيل، نقول له فقط، نفذ وعدك وارحل عن السوكرتا.
عصفورة
▪️مسئول الشباب بالنادي الكبير واصل اللهف واللغف وآخر ذلك إحضاره معدات رياضية بحدود 100 ألف جنيه رغم استلامه 250 ألف جنيه!!
كلام سياسة
▪️دفاع أقلام الفساد عن لصوص الإنقاذ طبيعي ومبرر .
▪️الرأي العام يدعم قرارات لجنة إزالة التمكين ولا يلتفت لإعلام الفساد الذي اغتنى هو الآخر من لصوص الإنقاذ .
▪️منذ الاستقلال ظل أصحاب المال معروفين كالنفيدي وإبراهيم مالك وأبو العلا ونحو ذلك .
▪️شهدت الإنقاذ ظهور اللصوص وعدد من الموترجية وأولاد بيوت الطين الذين ناطحت عقاراتهم السحاب وامتدت ممتلكاتهم لشارع النيل!!
▪️رغم كل هذا ينبري قلم مرتشِ للدفاع عنه !!
▪️تباً لصحافة الظروف التي هجرها القارئ فأغلقت أبوابها وذهبت لمزبلة التاريخ.
معتصم محمود – صحيفة الصيحة
تعليق واحد
يا راجل انت في وادي والكرة في واد آخر ، لو ده شغلانيتك شوف لك شغلة غيرها . مهنة الإعلام الرياضي كمهنة قيادة سيارة أجرة وهي عمل من لا عمل له ، دعك من الأعلاميين المريخاب ، ما خطه يراعك لا يفيد القارئ في شئ ، قدم النصح للأندية والمنتخب الوطنى ان كنت تزخر بما يفيد أما المزايدات والمكايدات تستطيع أن ترسلها عبر الجوال .