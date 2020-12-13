معتصم محمود يكتب : إعلام المريخ يشجع الانفلات!!





ـ بتوصية من قائد المريخ أمير كمال خصمت دائرة الكرة 250 دولاراً من حافز عماد الصيني عطفاً على اعتدائه بدون كرة على لاعب الفريق الكنغولي.

▪️قرار أمير كمال وجد الترحيب والإعجاب من الكل كونه يفرض الانضباط داخل الميدان لكنه لم يعجب بعض الأقلام المريخية التي هاجمت أمير ومدير الكرة!!

▪️قال إيه .. (الصيني رد على اللاعب الذي اعتدى على التش) !! رغم أن التش نفسه نفى اعتداء الكنغولي وأكد انه انزلق.

▪️الصحيح ان الصيني استهدف اللاعب الذي أرهقه بالطرح والجمع .

▪️ليس صحيحاً ما اورده الكاتب أن إعلام الهلال يستهدف الصيني

▪️لماذا يستهدف إعلام الهلال لاعب يمارس العنف غير القانوني ويرتكب المخالفات ويعرض فريقه للعقوبات واللعب ناقصاً!!

▪️لماذا يستهدف الهلال لاعباً يتصل بالصحفيين للهجوم على قائد الفريق ودائرة الكرة!!

▪️لو كان الأمر بيد إعلام الهلال لتمنى أن يكون بالمريخ (11) صيني.

ـ بحضور شداد عقدت لجنة الحوسبة بالاتحاد العام أولى جلساتها أمس.

▪️اللجنة تهدف لحوسبة كل أعمال الاتحاد بحيث تختفي الأوراق والأقلام من كافة المعاملات .

▪️شداد يمضي بالاتحاد إلى آفاق العولمة والعالمية.

▪️كل يوم إنجاز جديد رغم العوائق والمتاريس.

▪شداد يعمل للمصلحة العامة وغيره يعمل للمصلحة الخاصة.

▪️دعومات الفيفا باتت بملايين الدولارات الأمر الذي أغرى لصوص الوسط الرياضي للتحرك والاستقطاب لدخول الانتخابات ولهف الدولار.

▪️الهجوم اليومي على شداد جزء من مخطط لصوص المال العام.

▪️هجوم إعلامي مدفوع القيمة وخطوة استباقية تمهيدية للانتخابات.

▪️يهاجمون شداد وأسرته لكنهم لا يجرأون على كتابة حرف ضد من أدانتهم المحاكم وأقروا بلهف المال العام .

▪️إنه تحالف اللصوص وأصحاب المداد المعروض لمن يدفع أكثر.

▪️معلوم أن شداد لا يدفع لقلم لذلك يحاربونه ولا يحبونه.

▪️شداد يكفيه احترام القاعدة الرياضية له ولأسرته التي لا تقارعها أي أسرة في العلم.

▪️ في الطب، الفلك، الهندسة، البيطرة، القانون، السينما، الفلسفة وغير ذلك تجد رواد هذه العلوم وقادتها من أسرة شداد.

▪️هذا هو شداد وتلك هي أسرته فمن هم الذين يترصدونه وما موقعهم من الإعراب!!

ـ أحسن السوكرتا بتعاقده مع المدرب الشاب والمميز صبري عبد الله الذي أثبت كفاءة مع 4 من أندية الممتاز .

▪️صبري جاء بإجماع مجلس السوكرتا عدا خميرة العكننة الذي أعلن أكثر من مرة عزمة الاستقالة لكنه لا يستقيل!!

▪️لن نصفه بأثقل ثقيل، ولن نقول استقيل يا ثقيل، نقول له فقط، نفذ وعدك وارحل عن السوكرتا.

عصفورة

▪️مسئول الشباب بالنادي الكبير واصل اللهف واللغف وآخر ذلك إحضاره معدات رياضية بحدود 100 ألف جنيه رغم استلامه 250 ألف جنيه!!

كلام سياسة

▪️دفاع أقلام الفساد عن لصوص الإنقاذ طبيعي ومبرر .

▪️الرأي العام يدعم قرارات لجنة إزالة التمكين ولا يلتفت لإعلام الفساد الذي اغتنى هو الآخر من لصوص الإنقاذ .

▪️منذ الاستقلال ظل أصحاب المال معروفين كالنفيدي وإبراهيم مالك وأبو العلا ونحو ذلك .

▪️شهدت الإنقاذ ظهور اللصوص وعدد من الموترجية وأولاد بيوت الطين الذين ناطحت عقاراتهم السحاب وامتدت ممتلكاتهم لشارع النيل!!

▪️رغم كل هذا ينبري قلم مرتشِ للدفاع عنه !!

▪️تباً لصحافة الظروف التي هجرها القارئ فأغلقت أبوابها وذهبت لمزبلة التاريخ.

معتصم محمود – صحيفة الصيحة