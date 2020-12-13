فصل ماما ايناس من تلفزيون السودان بأمر لجنة ازالة التمكين

حين لم تكن هنالك mbc3 ولا اسبييستون. ولم تكن هنالك سوى قناة واحدة باسم السودان وبرنامج واحد باسم جنة الأطفال. كانت ماما إيناس احبها الصغار والكبار. وحتى الآن لايناديها زملاؤها ومعارفها الا باسم ماما..
دكتوراة في القانون وأستاذة بجامعة الزعيم الأزهري.
ماما إيناس المهنية والأخلاق ولاتقبل المزايدة.
فصلت مظلومة.
Asmaa Seedahmed
3 تعليقات
لقمان جابوه يكحلها عماها جابها فزعة بقى وجعة جابوه يحل مشاكلنا بقى من مصائبنا .قالوا عندو ضميره بقى ظالما زي الرشيد البفاخر بالكذب .
يجب وضعه مع قائمة الذين تجب محاكمتهم في للثورة التصحيحية القادمة
الا نامت أعين الجبناء.
ابو الجوخ والرشيد ديل جامعة التمكين اليسارية الديكتاتورية التي وجب إزالتها ومحاكمتهم اليوم لأنهم أعداء الإسلام وأعداء للثورة وأعداء للشعب
هي اسمها لجنة إزالة التمكين ولجنة الفصل التعسفي عمر البلد ما تمشي لقدام ودا هو المدمر السودان
الاسمها ايناس دي كانت ضد الثورة عديييل كدا .. لأنها بعد جريمة فض الاعتصام وبعد ما حصلت انتكاسة في التلفزيون وبقى يقدم برامج لتشويه صورة الشباب المعتصمين زي برنامج (خفافيش الظلام) .. كانت ايناس دي بتقدم برنامج يومي تستضيف فيه ناس لهم آراء ومواقف سلبية من الثورة