فصل ماما ايناس من تلفزيون السودان بأمر لجنة ازالة التمكين





حين لم تكن هنالك mbc3 ولا اسبييستون. ولم تكن هنالك سوى قناة واحدة باسم السودان وبرنامج واحد باسم جنة الأطفال. كانت ماما إيناس احبها الصغار والكبار. وحتى الآن لايناديها زملاؤها ومعارفها الا باسم ماما..

دكتوراة في القانون وأستاذة بجامعة الزعيم الأزهري.

ماما إيناس المهنية والأخلاق ولاتقبل المزايدة.

فصلت مظلومة.

Asmaa Seedahmed