النمر: لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو اختلط عليها الامر





بحسب اطلاعي علي النسخة الاصلية لمن شملهم قرار لجنة ازلة التمكين من الزملاء في التلفزيون. وضح لي جليا ان لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو قد اختلط عليها الامر وجافت المعايير المعلنه والمعروفه للناس. من ضمنها من مكنهم النظام بالمحسوبية الحزبيه. والتنظيمية ومحسوبيه. القربى وضعف الاداء الذي قد يؤثر علي العمل

نشهد لبعض الزملاء. المهنيه والنجوميه والشطاره. والاخلاق

وازالتهم. او فصلهم ظلما بائنا

الزملاء مياده هباش نوارة التلفزيون من الجيل الرابع. ووائل محمد الحسن و

ياسر عبد الماجد يعمل ويملا مقعده حتي لحظة صدور القرار

وحسن كدسه هذا المخرج المبدع

والمعد المتميز الخلوق صلاح محمد احمد والاستاذه ايناس محمد احمد. وعدد كبير ممن شملهم القرار

يجعلك تراجع ما تفعله لجنه التمكين وما تستند عليه وتطرح الف سؤال.

شباب ارجو ان اشير الي ان الاستاذ النور معني لم يرد اسمه

ولا الاستاذ المخرج زهير حسن احمد و الاستاذ كردش والاستاذ عمر الجزلي ولا الاستاذ السر السيد

معي النسخه الاصليه وبعد ان نشرتها بنيه حسم الجدل القائم والنسخ والتلاعب بمشاعر الناس. بنسخ مضروبه احسست بالالم. . تجاه ذلك لمجرد كونها احتوت علي ظلم فقدرت ازالتها

كامل تضامني مع الزملاء الاعزاء

نسرين النمر