حمدوك: الوقود به (شوية) تحديات ومشاكل.. والخُبز تم فيه عمل (كويس)

\u0639\u0627\u062c\u0644 \u062d\u0645\u062f\u0648\u0643: \u0627\u0644\u0648\u0642\u0648\u062f \u0628\u0647 (\u0634\u0648\u064a\u0629) \u062a\u062d\u062f\u064a\u0627\u062a \u0648\u0645\u0634\u0627\u0643\u0644.. \u0648\u0627\u0644\u062e\u064f\u0628\u0632 \u062a\u0645 \u0641\u064a\u0647 \u0639\u0645\u0644 (\u0643\u0648\u064a\u0633) \u0648\u0641\u0642 \u0635\u062d\u064a\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a. \r\n\r\n\u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645 ( \u0643\u0648\u0634 \u0646\u064a\u0648\u0632)\r\n
تعليق واحد
ايه ال عرفك ياحمدوك
الوقود ب 540 ج الجالون ومامتوفر بل زحمة وصفوف ومحطات خاوية
الخبز كذلك صفوف وانتظار ساعات طويلة وضياع وقت