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حمدوك: الوقود به (شوية) تحديات ومشاكل.. والخُبز تم فيه عمل (كويس)

2020/12/14
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عبد الله حمدوك

عاجل حمدوك: الوقود به (شوية) تحديات ومشاكل.. والخُبز تم فيه عمل (كويس) وفق صحيفة السوداني.

الخرطوم ( كوش نيوز)

2020/12/14
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تعليق واحد

  1. ايه ال عرفك ياحمدوك
    الوقود ب 540 ج الجالون ومامتوفر بل زحمة وصفوف ومحطات خاوية

    الخبز كذلك صفوف وانتظار ساعات طويلة وضياع وقت

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