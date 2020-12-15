والي الخرطوم قام ليهو ريش !!





نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات صادرة من والي الخرطوم بانه سيستخدم القوة الجبرية ضد اي اقفال او تتريس لشوارع الخرطوم او قفل الجسور والكباري في المظاهرات والمواكب التي دعت لها عدة قوى سياسية يوم ١٩ دبسمبر القادم

ورغم انني شخصيا ضد قفل الشوارع وإعاقة حركة المواطنين كموقف مبدئي ولكني على قناعة كاملة ان ثورة ديسمبر نجحت بتقفيل الشوارع وتعطيل حركة القوات الامنية التي كانت تتصدى للثوار بالبمبان والرصاص الحي وبتقييد حركتهم بتتريس الشوارع وقفل الكباري والجسور تمكن الثوار من إكمال ثورتهم المجيدة ودحر فلول وكتائب النظام المباد .

وعن طريق قفل وتتريس الشوارع تمكن خالد نمر وغيره من الوصول الى كراسي الحكم التي يتمتعون بها الان !! انها من سخريات القدر يا ثوار ديسمبر

وان صحت هذه التهديدات وانها بالفعل صادرة من والي الخرطوم فإنه بالفعل يستحق المساءلة من الثوار .

ودعونا نسأل سيادة والي الخرطوم .. ماذا قدمت انت من خدمات لسكان ولايتك حتى تكون مستحقا لمنع الثوار من التتريس وقفل الشوارع ؟

وانا كأحد سكان ولايتك المنكوبة تحت ادارتك البائسة وبصوت العالي اقول لك .. انت افشل والي مر على تاريخ هذه الولاية وانا مسؤول عما اقول وعلى استعداد ان ادفع ثمن وقاحتي ومجاهرتي لك بأنك افشل والي مر على هذه الولاية .

في عهدك تحولت العاصمة الى اكبر مكب للنفايات في العالم ولا اعتقد ان هناك عاصمة اوسخ من الخرطوم في العالم لا بل هي اوسخ مدينة في السودان حاليا .وانت لا تحرك ساكنا .. اين هي خططك التي ازعجتنا بها عن النظافة في الاسبوع الاول من استلامك لهذا المنصب ؟ كلها انهارت وتوقفت ونسيت انت وطاقمك ان هناك شيء اسمه النظافة .. لا حولا ولا قوة الا بالله ..

دعني إسألك واسأل معك مسؤول النظافة في هذه الولاية .. اين تسكنون انتم ؟ هل تمرون بشوارع الخرطوم ؟ هل ترون بأم اعينكم هذه الاكوام من الاوساخ في كل شبر داخل العاصمة .. هل ترون بأم اعينكم هذه الاطنان من الاتربة في الشوارع الرئيسية ..هل ازالة هذه الوساخ والنفايات والاتربة من شوارع ولايتك تحتاج الى كل هذه الخطط الفارغة التي تملأون بها اجهزة الاعلام دون فعل حقيقي على ارض الواقع.

اعطني لودر وقريدر وثلاثة قلابات وعدد ١٥ عامل واستلم مني في نهاية كل يوم شارع نظيف !!!

هل يمر والينا الهمام على شوارعنا وتسير عربته مثلنا في الحفر والمطبات داخل اهم شوارع الخرطوم .. انا لا اتحدث عن الشوارع الجانبية وشوارع اطراف العاصمة .. انا اتحدث عن اهم شوارع الخرطوم مثل الستين او عبيد ختم او الهوى في الخرطوم او شارع النيل وشارع الوادي في ام درمان او شارع المعونة في بحري .. كلها شوارع تحتاج الى خريطة حتى تنجح في العبور من الحفر بسلامة انت وعربتك .

وبعد كل هذا ستتصدى لكل من يتظاهر في ١٩ ديسمبر ( صحيح الاختشو ماتو ).

التدهور وصل نهاياته في الخرطوم يا سيادة الوالي يا من تهدد الثوار اذا خرجوا وتظاهروا.

هل تعلم شيئا عن مشروع السليت الزراعي يا سيادة والي الخرطوم ؟ هل تعلم ان المشروع الذي يغذي ولايتك بالخضر والفاكهة والالبان واللحوم على وشك ان يخرج نهائيا من دائرة الانتاج .هل تعلم ان الترعة الرئيسية للمشروع فارغة تماما من اي قطرة ماء منذ ايام طويلة لعدم وجود مضخات رافعة للمياه ومازال الصراع محتدما بين ادارة المشروع وشركة زادنا حول ايلولة المشروع .. والمزارع البسيط هو الذي يدفع ثمن هذا التخبط الاداري ..

هل يعلم والي الخرطوم ان رطل اللبن قفز الى ١٠٠ جنيه لان حكومة ولايتك لا تعلم ولا تريد ان تعلم كم المشاكل والمعوقات التي تواجه منتجي الالبان وهي في غالبها مشاكل ادارية يمكن حلها اذا كنتم جادين في ايجاد الحلول

عن ماذا نقول وعن ماذا نسكت يا والينا الهمام ننتظر منك ان تضع لنا حلولا حتى ولو لجزء من مشاكل ولايتنا ولكنك ( سادي دي بطينة والتانية بعجينة) ولا تصدر قرارا الا قرارتك بإحالة المسؤول الفلاني من الادارة الفلانية وتعيين فلان الفلاني من الاقارب والمحاسيب واصحاب الحظوة عندك .

متى يقتنع دكتور حمدوك ان والي الخرطوم ذهابه افضل من بقاءه .. في غفلة من الزمان وغفلتين من الثوار وثلاثة غفلات من حمدوك اعتلى كرسي الولاية وتربع وجلس على الكرسي الوثير ونسى تماما سبب وجوده في هذا الكرسي الدوار .

لو كنت مكانك لساعدت الثوار في تتريس الشوارع وليس في تهديدهم ومنعهم ربما بالتتريس سيأتون بمن هو افضل منك وستجد سببا مقنعا للمغادرة والاصطفاف الى جانب اركو مناوي والذي هدد هو ايضا الثوار من الخروج في ١٩ ديسمبر .. سبحان الله مغير الاحوال من حال لحال .

رمزي المصري – صحيفة التحرير