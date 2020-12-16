معتصم محمود يكتب : شداد وسوداكال هزموا تحالف الأشرار
أخيراً حسمت الفيفا مشكلة المريخ حيث أمنت على بقاء مجلس سوداكال إلى مارس القادم .
▪️أبدت فيفا (ملاحظات) على النظام الأساسي الجديد للمريخ (2019) وطلبت تعديلها قبل الرابع من يناير القادم بالتنسيق مع الاتحاد العام .
▪️مجرد (ملاحظات) بما يعني أن النظام الأساسي في مجمله مقبول .
▪️ طالبت فيفا المريخ بوضع خارطة طريق يتم خلالها عقد جمعية عمومية لإجازة التعديلات المقترحة في نظام 2019 وانتخاب لجنة انتخابات جديدة والترتيب لجمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
▪️ شددت فيفا على ضرورة إنجاز خارطة الطريق بما لا يتجاوز الربع الأول من العام القادم.
▪️تلك قرارات الفيفا لا فيها لجنة تطبيع لا فيها تدخل من الاتحاد العام .
▪️سوداكال باق حتى مارس القادم وهو من سيشرف على عموميات النظام الأساسي وتشكيل لجان الانتخابات والاستئنافات.
▪️عضوية المريخ الحالية موالية لسوداكال وناس التحالف بما يعني أن لجان الانتخابات التي شكلها تحالف سوداكال والتحالف ستعود مجدداً.
▪️الوقفات الاحتجاجية والاعتداء على المكتب التنفيذي لم يجدِ.
▪️صحافة التخدير والمكرمات خدعت شعب المريخ وساقته بالخلا .
▪️انتصر شداد على الزواحف والفلول وعلى أعداء الديمقراطية وقبل ذلك صحافة التخدير والمكرمات.
▪️جماهير المريخ غاضبة على صحافة التخدير والمكرمات التي زعمت أنها خبيرة في القوانين وشغل الفيفا .
▪️خبير مين يا عم .
▪️بعض المريخاب تمادى غضبهم واتهموا أحد الصحفيين بالسمسرة في اللاعبين .
▪️صحيح أن بعض حملة الأقلام اغتنوا من مصادر مجهولة لكننا لا نتهم دون دليل رغم أن الجواب ظاهر من عنوانو.
▪️ (ليس هنالك حل غير العضوية وكل من يحدثكم عن حلول أخرى، شخص منتفع له أغراض في استمرار حكم الأشخاص لتستمر سمسرته ويستمر بيع الوهم عبر مقالاته
* صحافة القيل والقال وزرع الفتن هي أس المشاكل وللأسف هي الجهة الأكثر تأثيراً في الجماهير).
▪️الكلمات عاليه ليست من عندي بل مأخوذة كما هي من قروب مريخي.
▪️شعب المريخ واعي ويعرف تماماً من كان قلبه على المريخ ومن يسعى لحساب مصلحته وجيبه .
▪️بالمريخ رجال باعوا ممتلكاتهم لأجل الكيان وبالمقابل هناك من أتى المريخ بالمواصلات العامة وعاد بأفخر السيارات ومعها أثمن العقار.
▪️شداد انتصر على صحافة التخدير والمكرمات تماماً كما انتصر على المتخاذلين داخل الاتحاد .
▪زعموا أن شداد ضلل الفيفا بمعلومات كاذبة لكن الفيفا أفحمتهم وهي تجلس معهم وتستمع إليهم!!
▪️مواجهة الفيفا كشفتهم، فلا لغة إنجليزية ولا ثقافة قانونية .
▪️شداد مع برقو وعمار ربك هزموا ثلاثة عشر.
▪️قالوا للفيفا ما بنعرف إنجليزي ، عايزين مترجم ورغم المترجم فشلوا في المواجهة.
▪️مذكرة قريبي محمد حلفا للفيفا كتبها بالعربي !!
▪️لا أقول محمد حلفا لا يتقن الإنجليزية، أقول فقط إنه خريج جامعة شندي حيث القانون بالعربي .
كلام سياسة
▪️رغم معاناة الصفوف وأزمة الخبز والوقود إلا أن الفرحة تعم الشارع السوداني .
▪️صباح أمس كان كصباح العيد ، الناس تهنئ بعض وتتقالد وهناك من ذرف دمعه في حب الوطن .
▪️الكل فرح إلا أصحاب الدواخل المريضة والأفكار الظلامية.
▪️يكرهون الشعب الذي انتفض عليهم ويفرحون بالضوائق والمعاناة .
▪️الدولار هبط، صفوف الخبز والبنزين تتقاصر وهناك في آخر النفق شمعة تكبر وتكبر
▪️قال تعالى (إن مع العسر يسرا)
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
الدولار هبط ؟؟؟؟ إإإإإ مو عشان جنيهك ارتفع بس لانو البلد كلمة توديها وكلمة تجيبها بتاعين اشاعاااات بلد الكسالى والنايمين فى العسل بلد العشرة مليون عاطل فى الخرتوم ، الخرتوم المدينة التى اهلكت وانهكت كاهل السودان ، مدينة مستهلكة غير منتجه الا للقونات وسفهاء الاموال . وسلااااام على ابناء الريف السواعد القوية سواعد الخير والعطاء ، عربا يعرضوا فى النشرة ويجروا النمه ديل اهلى البيقيف فى الدارة وسط الدارة واتنبر واقول للدنيا ديل اهلى
خليك انت فى مشاكل المريخ واتحاد الكورة وخلينا حنا فى همنا