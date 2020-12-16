معتصم محمود يكتب : شداد وسوداكال هزموا تحالف الأشرار





أخيراً حسمت الفيفا مشكلة المريخ حيث أمنت على بقاء مجلس سوداكال إلى مارس القادم .

▪️أبدت فيفا (ملاحظات) على النظام الأساسي الجديد للمريخ (2019) وطلبت تعديلها قبل الرابع من يناير القادم بالتنسيق مع الاتحاد العام .

▪️مجرد (ملاحظات) بما يعني أن النظام الأساسي في مجمله مقبول .

▪️ طالبت فيفا المريخ بوضع خارطة طريق يتم خلالها عقد جمعية عمومية لإجازة التعديلات المقترحة في نظام 2019 وانتخاب لجنة انتخابات جديدة والترتيب لجمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

▪️ شددت فيفا على ضرورة إنجاز خارطة الطريق بما لا يتجاوز الربع الأول من العام القادم.

▪️تلك قرارات الفيفا لا فيها لجنة تطبيع لا فيها تدخل من الاتحاد العام .

▪️سوداكال باق حتى مارس القادم وهو من سيشرف على عموميات النظام الأساسي وتشكيل لجان الانتخابات والاستئنافات.

▪️عضوية المريخ الحالية موالية لسوداكال وناس التحالف بما يعني أن لجان الانتخابات التي شكلها تحالف سوداكال والتحالف ستعود مجدداً.

▪️الوقفات الاحتجاجية والاعتداء على المكتب التنفيذي لم يجدِ.

▪️صحافة التخدير والمكرمات خدعت شعب المريخ وساقته بالخلا .

▪️انتصر شداد على الزواحف والفلول وعلى أعداء الديمقراطية وقبل ذلك صحافة التخدير والمكرمات.

▪️جماهير المريخ غاضبة على صحافة التخدير والمكرمات التي زعمت أنها خبيرة في القوانين وشغل الفيفا .

▪️خبير مين يا عم .

▪️بعض المريخاب تمادى غضبهم واتهموا أحد الصحفيين بالسمسرة في اللاعبين .

▪️صحيح أن بعض حملة الأقلام اغتنوا من مصادر مجهولة لكننا لا نتهم دون دليل رغم أن الجواب ظاهر من عنوانو.

▪️ (ليس هنالك حل غير العضوية وكل من يحدثكم عن حلول أخرى، شخص منتفع له أغراض في استمرار حكم الأشخاص لتستمر سمسرته ويستمر بيع الوهم عبر مقالاته

* صحافة القيل والقال وزرع الفتن هي أس المشاكل وللأسف هي الجهة الأكثر تأثيراً في الجماهير).

▪️الكلمات عاليه ليست من عندي بل مأخوذة كما هي من قروب مريخي.

▪️شعب المريخ واعي ويعرف تماماً من كان قلبه على المريخ ومن يسعى لحساب مصلحته وجيبه .

▪️بالمريخ رجال باعوا ممتلكاتهم لأجل الكيان وبالمقابل هناك من أتى المريخ بالمواصلات العامة وعاد بأفخر السيارات ومعها أثمن العقار.

▪️شداد انتصر على صحافة التخدير والمكرمات تماماً كما انتصر على المتخاذلين داخل الاتحاد .

▪زعموا أن شداد ضلل الفيفا بمعلومات كاذبة لكن الفيفا أفحمتهم وهي تجلس معهم وتستمع إليهم!!

▪️مواجهة الفيفا كشفتهم، فلا لغة إنجليزية ولا ثقافة قانونية .

▪️شداد مع برقو وعمار ربك هزموا ثلاثة عشر.

▪️قالوا للفيفا ما بنعرف إنجليزي ، عايزين مترجم ورغم المترجم فشلوا في المواجهة.

▪️مذكرة قريبي محمد حلفا للفيفا كتبها بالعربي !!

▪️لا أقول محمد حلفا لا يتقن الإنجليزية، أقول فقط إنه خريج جامعة شندي حيث القانون بالعربي .

كلام سياسة

▪️رغم معاناة الصفوف وأزمة الخبز والوقود إلا أن الفرحة تعم الشارع السوداني .

▪️صباح أمس كان كصباح العيد ، الناس تهنئ بعض وتتقالد وهناك من ذرف دمعه في حب الوطن .

▪️الكل فرح إلا أصحاب الدواخل المريضة والأفكار الظلامية.

▪️يكرهون الشعب الذي انتفض عليهم ويفرحون بالضوائق والمعاناة .

▪️الدولار هبط، صفوف الخبز والبنزين تتقاصر وهناك في آخر النفق شمعة تكبر وتكبر

▪️قال تعالى (إن مع العسر يسرا)

صحيفة الصيحة