يوسف السندي يكتب مخطط الفوضى





بعد فشل الكثير من المحاولات لجر الوضع الانتقالي الى الفوضى ودحرجته نحو المجهول عبر اختطاف تجمع المهنيين ثم محاولة اختطاف مليونيات ٢١ أكتوبر و١٩ ديسمبر الماضيتين، يحاول تيار الفوضى الدخول هذه المرة عبر باب المجلس التشريعي، اذ يحاول أن يسوق في أذهان الجماهير ان المجلس التشريعي لا يجب أن تمثل فيه الأحزاب السياسية و لا يجب أن يقود تشكيله المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وهي محاولات غرضها هد المعبد على راس الجميع، ورغم المخاطر الهائلة التي تكتنف هذه الخطوة الا ان هناك الكثيرين من الذين يستمعون لهذا التيار الفوضوي، فهو يستخدم بمكر كل الاوراق الخلافية في الحكم الانتقالي مثل مجلس الشركاء والأزمات الاقتصادية، يستخدمها من اجل تجييش العواطف ضد الحكم الانتقالي وهي طريقة للاسف ظهر أثرها في إحباط بعض الثوار وفي بطء الاستجابة لبعض البرامج التي أطلقتها الحكومة الانتقالية مثل برنامج حنبنيهو وغيرها من البرامج التي كانت تستهدف استنهاض حماس الجماهير لصناعة البناء الوطني.

المجلس التشريعي تم النص على تقسيماته في الوثيقة الدستورية ثم تم تعديلها باتفاقية جوبا للسلام ولم نسمع طيلة الفترة الماضية أي اعتراض صارخ على هذه التقسيمات ولكن ما أن انسحب البعض من قحت وشعروا بخطأ خروجهم حتى بدأوا في تجييش الجماهير عبر لجان المقاومة التي اختطفوها وظهر الحديث عن ما يسمى بالمجلس التشريعي الثوري الذي يتناقض مع نصوص الوثيقة واتفاقية السلام وهو مجرد ( سواقة بالخلا) فهذا التجييش لا يستهدف الحرص على تمثيل لجان المقاومة في المجلس التشريعي فقحت حريصة على ذلك، وإنما هي حملة من أجل بث الفوضى في الفترة الانتقالية وإعادة السيطرة على الثورة عبر نظرية الفوضى من أجل تحويل البلاد من شمولية الكيزان إلى شمولية حمراء.

يحاول أصحاب تيار الفوضى تصوير قوى الحرية والتغيير بأنها متماهية مع العسكر وتصوير جميع عسكر السودان بأنهم قتلة ينتوون السيطرة على الحكم، وهي بالطبع صورة ماكرة يقع في شراكها الكثيرون بعد كل خلاف او مشكلة او أزمة تحدث في الشراكة في الحكم، وهي خطة تستهدف اخراج حكومة الفترة الانتقالية من قلوب الجماهير وتحويلها إلى مسخ مكروه ومن ثم العمل على إسقاطها وإدخال السودان في المجهول، وهي مع انها خطة واضحة لكل ذي بصر وبصيرة ولكن عمى البصيرة والعاطفيين الذين يقادون بذكرى الشهداء وبمعاناة المصابين كثيرون أيضا وهؤلاء بدون ان يشعروا هم وقود خطة الفوضى هذه، والتي اذا استمرت وتزايدت ستسوق السودان مجددا إلى الشمولية او الحرب الاهلية، الغريبة ان بعض عباقرة هذا التيار يحاول أن يهون شبح الفوضى المرتقبة التي ستنتج نتيجة مشروعهم هذا بقولهم ان الفوضى الآن موجودة وبالتالي لا خوف من فوضى أخرى ويجب أن نجرب!!! منطق معوج يستنكر إنجازات الحريات و اتفاقية السلام والخروج من دائرة الدول الراعية للارهاب والعودة إلى حضن العالم كدولة سلام والانتصارات العسكرية في شرق السودان.

الأجيال الجديدة ولجان المقاومة عليها ان تنتبه لأصحاب مخطط الفوضى، فهؤلاء لا يحملون أي غيرة على الوطن، انقلبوا من قبل على النظام الديمقراطي، وشاركوا الإنقاذ في أوج سلطتها، فهم ليس حريصين على تحول هذا البلد إلى الديمقراطية ولا حريصين على دماء الشهداء فهم سادة القتل منذ قديم الزمان ذبحوا من قبل في السبعينيات المعتصمين في الجزيرة ابا وقتلوا الأبرياء العزل في بيت الضيافة، لا يهمهم دم بريء ولا ديمقراطية، همهم الأول والأخير ان يكونوا هم القادة او فلتنتشر الفوضى ويعم الوطن الخراب، احذروهم فهم أكبر خطر على الفترة الانتقالية.

يوسف السندي – صحيفة السوداني