نصائح ومهارات هامة لتوفير الوقود بعد إرتفاع أسعاره في السودان





زادت اسعار الوقود واصبحنا اكثر حرصا على كل قطرة في التنك، ولم تعفص الابنص كانك بتعفص في جناك. 🙇

شوية نصائح عشان توفر الوقود.

اولا: تجنب الزحمة، ثم الزحمة، ثم الزحمة.. لم تدخل اي زحمة بتصرف وقود قصاد كيلومترات اقل.

لو لقيت طريقة تاخد فيها طريق ممكن يكون ابعد بس سرعته متزنة مع عدد اشارات اقل وتوقف اقل ووقت اقل ، بيكون اوفر من الطريق المباشر مع زحمة وتوقف.

ثانيا: قلل الوزن في العربية، افتح الضهرية، اي جالون فاضي، لستك ما محتاجه، كراكيب، حديد، هتش ما بتستخدمه تخلص منه. اي كشب خارج العربية، تصادم حديد تقيل، سبت في السقف، كلها وزن وبيعيق انسيابية الهواء drag مافي ليه داعي. غسل عربيتك بانتظام، النضافة بتقلل الاحمال وبتزيد الانسيابية.

ثالثا: اتاكد انه اللساتك ماخدة هوا كفاية وما مرخية، ومرصصة كويس ومافيها فتلة. ده بيقلل الاحتكاك مع الطريق وبالتالي بيقلل الصرف.

رابعا: خلي عندك اسلوب قيادة سلس والسلاسة في القيادة هي النقاط التالية:

– حاول انه مؤشر ال RPM مايزيد بصورة عالية. اقل دورات للمحرك ما امكن.

– خلي سواقتك تكون اقل استخدام للفرامل، بمعنى انه اسلوبك في السواقة ما يطراك تستخدم الفرامل كتير.

– وتعرف سواقتك سلسة بانها ما بتاثر على الركاب وتتسبب في تمايلهم للامام والخلف او للجوانب.

– الشارع الاملس بيساعدك اكتر على السلاسة، فتخير شوارعك حتى وان طالت.

خامسا: في الطرق السريعة تجنب السرعات العالية بحيث لا تتعدى ال ٩٠، استخدام المكيف في الطرق السريعة، لانه فتح النوافذ بيسبب drag بيخلي العربة تلقى مقاومة اكبر.

سادسا: احرص على ملئ خزان الوقود في الفترة الصباحية مع برودة الجو، ولو قدرت واظبت انه كمية البنزين في التنك تكون اكثر من النص يكون احسن، لانه كله ما كثر الفراغ في التنك خاصة في فصل الصيف بيزيد كمية التبخر.

سابعا: الحالة الفنية للمحرك، من بلكات وزيوت وفلتر هواء واسلاك البلكات، كلها بتاثر في الصرف.

حاول تخلي عربيتك جاهزة وكهربة العربية موزونة.

اخيرا:

التخطيط الاستراتيجي للمشاوير، وتنظيمها وجمعها مع بعض واختيار الطرق والاوقات المناسبة.

الباب مفتوح للاضافة، ودرب السلام لينا وليكم.

ابوكنان بيلو

احترس .. امامك كشة