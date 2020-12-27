بالفيديو: الجبلية تكشف سر حصولها على” النقطة” في الحفلات





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة عائشة الجبل في برنامج “العجلة الدبل” للكوميديان حسن تسريحة،حيث كشفت عبره عن سر حصولها على “النقطة”في الحفلات التي تقيمها في مختلف الاماكن وذلك من خلال قولها الذي تفاجأة به العديد من المعلقين على الفيديو والذي كان يتضمن قولها ( إذا لم أجتهد في ذكر أسماء الأشخاص الذين يتواجدون بالحفل لايأتون لرمي النقطة).

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت الجبلية فيما يتعلق بانتقاد الجمهور لها حول حديثها عن نفسها ومدحها الذي يظهر من خلال أغنياتها ، حيث قالت” ماممكن أمدح لي زول وأنا شايفة نفسي مقتدرة على كل حاجة” الأمر الذي جعل العديد من رواد مواقع التواصل يرد عليها بتعليق (النصيحة مقتدرة وعبرتي بس الثقة الزايده في النفس ممكن ترجعك للخلف).

الخرطوم:(كوش نيوز)