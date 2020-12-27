فرص عودة ابراهيم البدوي لوزارة المالية تتنامى





قال مصدر مقرب من مجلس شركاء الحكم الإنتقالي وواسع الإطلاع : إن فرص عودة د. ابراهيم البدوي لمنصب وزير المالية باتت في حالة تزايد مضطرد ، وأضاف المصدر انه في حالة حسم نصيب وزارة المالية لصالح قوي الحرية والتغيير وعدم ذهابها الي الجبهة الثورية فإن حزب الأمة متمسك بحقه فيها ولا مرشح لها سوي د.البدوي .. يأتي ذلك في ظل الحراك الكثيف بين مكونات الفترة الإنتقالية هذه الأيام لتشكيل الحكومة التنفيذية الجديدة

جدير بالذكر ان زعيم حزب الأمة الإمام الراحل الصادق المهدي كان قد اثني د. ابراهيم البدوي عدة مرات عن الإستقالة من حكومة د.عبدالله حمدوك أثناء وقوع الخلافات الشهيرة بينه وبين اللجنة الإقتصادية لقوي الحرية والتغيير الا انه في يوليو الماضي إستجاب لطلب رئيس الوزراء ضمن وزراء آخرين بضرورة تقديم استقالاتهم بحجة إعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي ظل غالب وزراءه في حالة التكليف حتي الآن .

الرواية الأولى