والي الخرطوم يقدم تنويراً حول أوضاع الولاية

قدم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تنويراً حول مجمل أوضاع الولاية، وذلك لدى لقائه بمكتبه يوم الاثنين، الوفد الإعلامي القادم من العاصمة الإدارية بورتسودان، في إطار الوقوف على أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم.

من جانبه، رحب المدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين بالوفد الإعلامي، مشيداً بالدور الكبير الذي اضطلع به الإعلاميون والإعلاميات المتواجدون بالولاية طوال فترة الحرب، مؤكداً أنهم أسهموا، بالتعاون مع حكومة الولاية، في تعزيز استقرار المواطنين، وأدوا دوراً إيجابياً نيابة عن زملائهم في تشجيع العودة، والترويج لعودة الخدمات، ونقل صورة واقعية تعكس حجم التغيير الذي تحقق رغم ويلات الحرب.

وأضاف أن الإعلاميين يحظون بكل التقدير والعرفان من ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن وصول الوفد الإعلامي من بورتسودان من شأنه تعزيز هذا الدور ودعم الجهود المبذولة في مرحلة التعافي.

وأوضح والي الخرطوم أن الولاية ظلت تعمل طوال فترة الحرب على استدامة الخدمات رغم التحديات والاستهداف الذي طال البنى التحتية، مشيراً إلى أن الولاية انتقلت الآن إلى مرحلة التعافي والعمران بدعم من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر.

وثمن والي الخرطوم دور مجلس السيادة والوزارات الاتحادية والولايات في دعم جهود العودة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستمكن الصحفيين من نقل مشاهدات ميدانية حية تعكس واقع الأوضاع بالولاية.

الجدير بالذكر أن الوفد الإعلامي وقف اليوم على الإصلاحات التي تمت في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، إلى جانب زيارة المقار الجديدة للوزارات الاتحادية، على أن يواصل الوفد زياراته لبقية المرافق بالولاية.

سونا