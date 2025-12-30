النيل الأبيض تدشن حملة التطعيم لعدد 400 الف رأس من الماشية بمحلية السلام

شهد الدكتور الطيب علي عيسى وزير التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض ممثل الوالي وبرفقة الدكتور عبدالسميع موسي الأمين العام للمجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعى والدكتورة لمياء عبدالله مفوض العون الإنساني والاستاذ محمد صديق المدير التنفيذي لمحلية السلام والدكتور عبدالرحمن محمد نور مدير منظمة الفاو قطاع النيل الابيض ، والاستاذ عمران ادم مدير منظمة أسس ود. عوض مالك مدير الثروة الحيوانية بمحلية السلام، شهدوا بمجمع قري السبعات بمحلية السلام الاثنين تدشين حملة تطعيم 400 الف رأس من الماشية بمحلية السلام ، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) وتستمر حتى أبريل من العام 2026 .

وأكد وزير التربية والتعليم ممثل الوالي على أهمية مثل هذه الحملات الوقائية للثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض وتحسين صحة الحيوان وزيادة الإنتاج مما يسهم في الاقتصاد القومي.

وقال إن ولاية النيل الأبيض تمتلك أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية بالإضافة لهجرة أعداد أخرى من بعض الولايات التي تأثرت بالحرب مما يتطلب زيادة الاهتمام بها وتعهد ممثل الوالي بدعم حكومة الولاية لتجمع قرى السبعات في مجال التعليم والصحة .

ودعا الشباب للانخراط في معسكرات لدعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة الكرامة .

من جهته أوضح الدكتور عبد السميع موسى الامين العام للمجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولايه ان الحملة تستهدف تطعيم 400 الف رأس من الماشية بالإضافة لعدد 400 جرعة علاجية .

وعبرعن شكره للمنظمات لدعمها المتواصل لقطاع الثروة الحيوانية، وقال إن الثروة الحيوانية الحيوانية تواجه عدة تحديات وان المجلس يسعى لتطوير القطاع والحفاظ على صحة القطيع حتى ينافس في الأسواق الخارجية .

واشار الى ان الحملة صاحبها حملات إرشادية توعوية للمربيين عن الاستخدام الأمثل للأدوية البيطرية ، وأضاف صحة الثروة الحيوانية تمثل خط الدفاع الأول للحماية .

فيما أبان الدكتور عبدالرحمن محمد نور مدير منظمة الفاو بالولاية أن حملة تطعيم الماشية تأتي بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة منظمة البرنامج الطوعي للمساعدات الإنسانية (أسس) والمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي .