شقيق القتيل بهاء الدين نوري يفجر مفاجأة

شقيق الشاب السوداني بهاء الدين نوري يكشف أن ثلاث جهات أمنية تنفيذية راقبت بهاء إلى أن تم خطفه وقتله
هز اسم بهاء الدين نوري الشارع السوداني، فالشاب وجد جثة بعد أيام من اختفائه، ما رسم العديد من التساؤلات، وأثارت قضيته ضجة كبيرة وردود فعل واسعة.
وفي جديد القضية، طالب شقيق بهاء الدين في خطاب له، معرفة الحقيقة كاملة وقال” عايزين نعرف الحقيقة من كان يراقبه ومن اختطفه ومن أعطى الأوامر”.
3 جهات أمنية
كما أضاف “بهاء تمت مراقبته من ثلاث جهات أمنية تنفيذية إلى أن تم خطفه وقتله”.
وتابع “نحن حدودنا مع القتلة القصاص، وإخراج كل الحقيقة للشعب السوداني، وسنعلقهم في المشانق بالقانون”.
هذا وأصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على عسكريين متهمين في قضية مقتله، وأوضحت في بيان صحافي، مساء أمس، أن جثمان الشاب أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت لوفاته.
الشرطة السودانية – أرشيفية
قوات الدعم السريع
وفي حين وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من أفراد قوات الدعم السريع، أعلنت النيابة أن كافة الإجراءات اتخذت للقبض وتسليم جميع الأفراد الذين قبضوا على الشاب واحتجزوه لأيام.
بدورها، فتحت قوات الدعم السريع تحقيقاً مع مسؤوليها، وتم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات والضباط المعنيين إلى التحقيق، وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.
ضرب وتعذيب
يشار إلى أن قضية نوري البالغ من العمر 45 عاما، والذي كان عضو “لجنة المقاومة” في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بدأت يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، حيث أقدم رجال بزي مدني، أتوا في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، على اعتقاله أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم.
وبعد 5 أيام من اختفائه، عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة.
إلا أن عائلته رفضت دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب.
3 تعليقات
صدقني بكرة يدفعوا ليكم وتسكتو … وهذا هو ديدن قوات البطش السريع هذه .. عقيدتها القتالية ان تحمي ذيلها عندما تعوي مثل الكلاب . لذلك سيسارعون الى الدفع الكاش من اموال هذا الشعب .
ياخي بلاش متاجرة في القضية لو فعلاً عايزين قصاص وضح الجهات منو و الأفراد منو وليش ما رفعتو بلاغ في حميرتي ذات نفسه و هو من يرعى هؤلاء البهائم الذين يبطشون بأفراد الشعب و يتركون الجيش يقاتل في الحدود .
لقد كان قبلكم اسرة احمد الخير وللان لم ينفذ قرار القاضي لماذا ؟؟؟؟؟؟؟ و يعدهم اسرة حنفي والى الان القاضي يطول في القضية مع انو هنالك شهود عيان للحادثة . وبكرة انتو كان تمسكوا وتسكتوا ساي بس . اتمنى ان اكون قد اسأة الظن واطلب اليوم فبل الغد حل هذه القوات وأن يربط على قلوبكم الرحمة و السكينة .
على أفراد الشعب التوحد أما هذه القوة بالاعتصام أمام مبنى رئاستها و أمام القصر الجمهوري الذي دخله هذا الراعي الجاهل حتى يعلم من ارواح الشعب اغلى من ارواح أفراد قواته الباطشة .
اعلم تماماً ان هنالك جداد الكتروني يطبل لهذه القوات لكن سيسألكم الله كما تكتبون يوم البعث العظيم .
نافي قوات نظامية بتقتل مواطن ساااكت مزاج خاصة السودانية.
يستحيل يكون القاتل ضابط او نظامي الا اذا ثبتت علية عملية اجرامية كبرى و حاول مضاربة القوات و الاحتمالات مثيرة لكن استبعد ان يكون قتله تحت يد القوات النظامية ربنا مجموعة خارجة عن القانون.
انا موضوع حل القوات و حميداتي دا عشم ابليس ذااااااتو في دخول الجنة.
و حميداتي لانه ادبكم في كل المعارك ي عملاء ي مرتزقة و الان رجع الدفاع الشعبي و كل يوم خطوة من رجل الانقاذ للداخل
بس تقولو الروب و التوبه ي الانقاذ.
أدب منو يا مرتزق بكرة تشوف منو البيادب منو الجيش السوداني البيأدب قوات المرتزقة دي ولا قوات المرتزقة دي البتأدب الرجال في جيشنا الجيش السوداني، بالمناسبة ده وضع ما بنسكت عليهو كتير، الصبر بس، يا تتفرتق وتحل قوات المرتزقة دي، يا ح تدور جوه الخرطوم وفي السكنات وده كلام انا قلتو ليك وبكرة كلامي ده بقع ليك وبعد كده ابقى اقري الفاتحة على أرواح المرتزقة الوهم قريبك ديل